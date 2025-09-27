Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İsrail yine katliam yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail ordusunun Gazze’nin orta kesimindeki Nuseyrat Kampı’na düzenlediği saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, bölgedeki Avde Hastanesi’ne getirildi.

Al Jazeera'nin aktardığına göre İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat mülteci kampına düzenlediği saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıntılar geliyor...

Sosyal medyada 'okumanın ve çalışmanın faydası yok' gibi karamsar içeriklere sansür! Çin'de fenomenlere 'kötümserlik' avı
