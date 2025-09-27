İsrail durdurulamıyor! Gazze ablukasını delmek için yeni gemiler yola çıktı

Uluslararası Gazze Ablukasını Kırma Komitesi, İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukasını delmek amacıyla yeni bir sivil gemi dalgası başlattı.

Komite tarafından yapılan açıklamada, İtalya'nın Sicilya adasındaki Katanya kentinin San Giovanni Li Cuti limanından 10 sivil geminin hareket ettiği bildirildi. Gemilerde, aralarında Avrupa ve ABD’den dokuz seçilmiş parlamenterin de bulunduğu, 20'den fazla ülkeden yaklaşık 70 aktivistin yer aldığı belirtildi.

Bu girişimin, Özgürlük Filosu Koalisyonu ile iş birliği içinde gerçekleştirildiği ifade edildi.

Komite, "Bu adım, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşının ikinci yılına yaklaştığı bir dönemde geldi. Savaş; devam eden bombardımanlar, aç bırakma taktikleri, çocukların ve sivillerin kasıtlı olarak öldürülmesi, gazetecilere, sağlık ekiplerine, hastanelere yönelik tekrarlanan saldırılar ve ailelerin toplu olarak yerlerinden edilmesiyle damgasını vurdu" dedi.

Ayrıca dünya güçlerinin bu duruma sessiz kaldığı, İsrail’i silahlandırmaya devam ettiği ve hesap vermekten koruduğu suçlamasında bulunuldu.

SERİNİN DEVAMI NİTELİĞİNDE

Organizatörlere göre bu filo, Özgürlük Filosu Koalisyonu tarafından son 15 yılda denize indirilen Madleen, Handala ve düzinelerce başka teknenin yanı sıra, birçoğu uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından durdurulan veya saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu'ndan gemiler de dahil olmak üzere uzun bir deniz misyonları serisinin devamı niteliğinde.

Komite başkanı Zaher Birawi, "Bu küresel kampanya, asil insani hedeflerine ulaşana kadar durmayacak" diyerek, İsrail’in tehditlerine rağmen gemilerin Gazze’ye doğru yola çıkmaya devam edeceğini vurguladı.

İsrail, ablukayı uygulayan işgalci güç olarak daha önce Gazze’ye gitmeye çalışan gemileri durdurmuş, gemilere el koymuş ve aktivistleri sınır dışı etmişti.