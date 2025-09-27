Sumud Filosu’na Şayetet 13 tehdidi! Akıncı SİHA koruma hattında mı?

Gazze’ye insani yardım taşımak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Gazze’den yaklaşık 2000 mil uzaklıkta, Akdeniz’in doğusuna doğru seyrine devam ediyor. Onlarca gemiden oluşan filo, özellikle tıbbi malzeme başta olmak üzere insani yardım yüklü. Ancak yolculuk boyunca İsrail dron ve İHA’larının saldırılarına maruz kaldı; bazı teknelerin yelkenleri zarar gördü, bazıları maddi hasar aldı.

İtalya ve İspanya donanmalarına ait gemiler, filoyu görüş mesafesinden takip ederek, gerektiğinde koruma sağlamaya başlayacak. Buna karşın Yunanistan yönetimi, Girit yakınındaki filo için herhangi bir destek vermekten kaçınıyor.

TÜRK İHA'LARI AKDENİZ SEMALARINDA

Aynı saatlerde flightradar24 kayıtlarına giren iki “tanımlanamayan” uçak dikkat çekti. Tekirdağ’dan kalkış yapan VATOZ-21 çağrı işaretli uçak 27 bin ft irtifada, 160 knot hızla Sumud Filosu’nun üzerinde devriye attı. Bu uçuş profili Bayraktar Akıncı SİHA ile uyumlu. Dalaman’dan havalanan VATOZ-07 ise 80–107 knot arası hızla seyretti ve Bayraktar TB2 profiline uygun manevralar yaptı. Ayrıca yeni bir birim olan VATOZ-22’nin de Doğu Akdeniz’e giriş yaptığı kaydedildi.

Uçuş profilleri, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de katmanlı bir İHA düzeni kurduğunu düşündürüyor. Düşük hız ve alçak irtifa ile seyreden platformun Bayraktar TB2’ye, daha yüksek irtifa ve uzun menzilli devriye uçuşu yapanın ise Bayraktar Akıncı’ya ait olabileceği ihtimaller arasında.

Bayraktar TB2’ler filo üzerinde taktik keşif ve gözetleme (ISR) görevleri yürütebilirken, Bayraktar Akıncı daha uzun menzilden geniş alan kontrolü sağlayarak yalnızca gözetleme değil, aynı zamanda bölgeye güçlü bir “caydırıcı mesaj” da verebilir.

BİNLERCE KİŞİ FLİGHTRADAR ÜZERİNDEN İZLEDİ

Doğu Akdeniz semalarında görev yapan VATOZ-21 ve VATOZ-07 çağrı işaretli Türk SİHA’ları, Flightradar24 sitesinde binlerce kişi tarafından anlık olarak takip edildi. Sosyal medyada kullanıcılar, Bayraktar Akıncı ve TB2’nin Sumud Filosu’nun üzerinde devriye attığını yazarak gelişmeyi “tarihi an” olarak yorumladı.

ŞAYETET 13 TEHDİDİ

Tel Aviv merkezli Kanal 12’nin iddialarına göre İsrail, filoya fiziki müdahale planlıyor. Operasyonda, İsrail Deniz Kuvvetleri’nin seçkin özel kuvveti Şayetet 13’ün devreye girmesi bekleniyor. Aktivistlerin direnmesi halinde teknelerin ele geçirilip bazılarının batırılabileceği İsrail basınında yazıldı. Söz konusu iddialar Doğu Akdeniz’deki tansiyonu bir kez daha artırdı.

TÜRK DONANMASI'NDAN YARDIM

Sumud Filosu’nun “Adagio” isimli teknesi, Yunanistan’a 50 mil kala arıza yaşadı. İçinde 7 Türk’ün bulunduğu teknedeki aktivistler, Türk Donanması’ndan yardım istedi. Türk savaş gemisi telsizden “Adagio, burası Türk savaş gemisi, beni duyabiliyor musunuz?” anonsunu geçti. Türk bayrağını gören aktivistler büyük sevinç yaşadı. Türk yük gemisi “Sultan Atasoy”un personeli arızayı gidererek tekneyi tekrar sefere hazır hale getirdi. Tunuslu kaptan bu sırada “Türkiye, Türkiye” sloganları atarak sevincini paylaştı.

BM'DEN ÇAĞRI

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado Gomez yaptığı açıklamada, “Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırılar durdurulmalı. Bağımsız, tarafsız, kapsamlı soruşturma yapılmalı ve ihlallerden sorumlu olanlar hesap vermeli” dedi.