İsrail açık açık tehdit etti! Küresel Sumud Filosu’nu batırmalıyız
Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu Akdeniz’de yol alırken, İsrail’den gelen açıklama tansiyonu yükseltti. İsrail ordusu yedek subayı Morris Hirsch, “Gazze ablukasını kırmaya kalkarlarsa bu filoyu batırmalıyız” sözleriyle doğrudan tehditte bulundu
Akdeniz’de Gazze’ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu’na yönelik tehditler artıyor. İsrail ordusu yedek subayı Morris Hirsch, filonun ablukayı zorlaması halinde “batırılması gerektiğini” söyledi.
FİLO GAZZE'YE İLERLİYOR
Akdeniz’de yoluna devam eden Sumud Filosu’nun, Girit açıklarında Gazze kıyılarına yaklaşık 995 kilometre mesafede olduğu açıklandı. Onlarca gemiden oluşan filoda çok sayıda insani yardım ve özellikle tıbbi malzeme bulunuyor. Aktivistler, “Gemilerimizden önce kalplerimiz orada. Konvoylarımız ablukayı kırmak için kararlılıkla yol alıyor” mesajını paylaştı.
İTALYA'DAN İKİNCİ SAVAŞ GEMİSİ
Filo, son günlerde İHA saldırılarının hedefi oldu. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, parlamentoda yaptığı açıklamada filoya refakat için ikinci bir savaş gemisi gönderdiklerini duyurdu. Crosetto, “Bir gemi gönderdik, bir diğeri de yolda. Her türlü olasılığa hazırız” dedi.
İSPANYA'DAN İNSANİ MÜDAHALE GEMİSİ
İspanya hükümeti ise Cartagena limanından çıkacak olan BAM Furor isimli deniz harekât gemisini Akdeniz’e yönlendirme kararı aldı. 46 asker ve 4 doktordan oluşan mürettebatıyla yola çıkacak geminin, filoya doğrudan refakat etmeyeceği, yalnızca insani ve acil durumlarda devreye gireceği açıklandı.
Başbakan Pedro Sanchez, “Vatandaşlarımızın güvenliği için tüm kaynaklarla donatılmış bir gemi gönderiyoruz” açıklamasında bulundu.
TARİHİ BOYUT
Arapça’da “sarsılmaz azim” anlamına gelen Sumud, Filistinlilerin işgale karşı direnişini simgeleyen bir kavram olarak biliniyor. Bugün Akdeniz’de ilerleyen filo, bugüne kadar Gazze’ye topluca yola çıkan en büyük yardım konvoyu olarak kayıtlara geçti.