İtalya'dan Küresel Sumud Filosu için ikinci savaş gemisi! "Koruyacağız"

İtalyan haber ajansı ANSA’ya göre Savunma Bakanı Guido Crosetto, parlamentoda yaptığı açıklamada, insani yardım filosuna eşlik edecek ikinci bir donanma gemisinin yola çıkacağını duyurdu.

Crosetto, “Filoda herhangi bir olay yaşanmaması için çalışmaya devam edeceğiz. Ancak uluslararası suların ötesinde gemilerin güvenliğini garanti edemeyeceğimizi söylüyorum” şeklinde konuştu.

Savunma Bakanı ayrıca, açık denizde sivil gemilere yönelik saldırıların “kesinlikle kabul edilemez” olduğunu belirterek, “Yasalara saygılı her türlü gösteri korunmalı ve şiddetle bastırılmamalıdır” ifadelerini kullandı.

MELONİ'DEN ELEŞTİRİ, MUHALEFETTEN SERT ÇIKIŞ

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yardım filosuna verilen desteği “gereksiz, tehlikeli ve sorumsuz” sözleriyle eleştirdi. Meloni, BM’de yaptığı konuşmada, “Bu girişimler insanların güvenliğini tehlikeye atıyor” dedi.

Muhalefetteki Demokratik Parti’nin grup başkanı Stefano Patuanelli ise Meloni'ye cevap verdi: “Filotilla sorumsuz değil, cesurdur. Gazze’ye yardım götürmek isteyenlere saldırıları kınamak yerine Netanyahu’nun anlatısına boyun eğmek asıl sorumsuzluktur.”

VATİKAN DEVREDE

İtalyan milletvekili Arturo Scotto, filo liderlerinin yardımların Kıbrıs’a bırakılması seçeneğini Vatikan ile görüştüğünü açıkladı. Savunma Bakanı Crosetto da bu formülün “mantıklı bir çözüm” olabileceğini belirtti.

FİLO DEFALARCA SALDIRIYA UĞRADI

Yaklaşık 50 gemiden oluşan Global Sumud Filosu, İsrail’in 18 yıldır uyguladığı deniz ablukasını kırmak amacıyla bu ayın başında yola çıkmıştı. Filonun hedefi, 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze’ye insani yardım, özellikle tıbbi malzeme ulaştırmak.

Organizatörler, filonun uluslararası sularda insansız hava araçları tarafından birçok kez hedef alındığını, dokuz gemide 12 patlama meydana geldiğini duyurdu. İsrail saldırılarla ilgili yorum yapmazken, Tel Aviv yönetimi daha önce filoyu engelleyeceğini açıklamıştı.

Crosetto, daha önce görevlendirilen Fasan fırkateynine ek olarak, “gerekirse Alpino adlı başka bir geminin de gönderileceğini” söyledi.

İSPANYA DA GEMİ GÖNDERDİ

İtalya’nın bu kararından sadece bir gün önce, İspanya da filoya destek için bir savaş gemisi göndereceğini açıklamıştı. Böylece Avrupa hükümetleri, uzun süredir ilk kez insani yardım filosuna askeri düzeyde koruma sağlamış oldu.