Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail tarafından saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuracak

İsrail tarafından saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuracak

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail tarafından saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu, Uluslararası Ceza Mahkemesi&#039;ne başvuracak
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik uyguladığı ablukayı kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için oluşturulan Küresel Sumud Filosu'ndaki Arap Avukatlar Birliği temsilcisi Faslı avukat Abdulhak Binkadi, filonun hukuk ve insan hakları ekibinin, İsrail'in insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurmayı planladığını açıkladı.

İsrail işgali altındaki Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'ndaki Arap Avukatlar Birliği temsilcisi Faslı avukat Abdulhak Binkadi, Facebook platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Avukat Binkadi, dün geceki saldırıların ardından İsrail'in tam bir savaş suçu işlediğini ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bu konuda harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ'NE RAPOR GÖNDERİLECEK

Binkadi, Küresel Sumud Filosu'nun hukuk ekibinin, çeşitli saldırıları ve bunlarda kullanılan araçları belgelemek için çalıştığını, bunlar arasında, insansız hava araçlarının sayısı ve türü, gemiler arasındaki iletişimin kesilmesi, atılan bombaların türü ve saldırılar sonucu oluşan hasarın yer aldığını belirtti. Avukat Binkadi, şu anda kapsamlı bir rapor hazırlandığını ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gönderileceğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

"March to Gaza Greece" tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.00 sularında yaşanan olayda, 8 tekneye yönelik saldırılarda dronlar aracılığıyla ses bombaları, kimyasal maddeler ve elektronik karıştırıcıların kullanıldığı belirtilmişti. Açıklamada, teknelerde küçük çaplı hasar meydana gelmesine rağmen "filonun yoluna kararlılıkla devam ettiği" vurgulanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçı 11'i belli oldu: Şaşırtan karar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD Temsilcisi Barrack’tan Erdoğan-Trump yorumu: "Ortadoğu'daki kaosu bitirmek için fırsat!" - Dünya"Ortadoğu'daki kaosu bitirmek için fırsat!"Balık Denizi'nde savaş senaryosu! "Rus jetleri Alman firkateynini taciz etti" iddiası - DünyaBalık Denizi'nde savaş senaryosu! "Rus jetleri Alman firkateynini taciz etti" iddiasıABD''de "Kâbus Bakteri" alarmı verildi! Son dört yılda %70 vaka artışı! - DünyaABD'de "Kâbus Bakteri" alarmı!"Kağıttan kaplan" sözlerinin gölgesinde bir araya geldiler! BM'de Rusya-ABD zirvesi - DünyaBM'de Rusya-ABD zirvesiWhatApp, yeni özelliğini duyurdu! Dil engeli ortadan kalkacak! - DünyaWhatsApp yeni özelliğini duyurduABD'nin Dallas kentinde göçmenlik ofisine silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var - DünyaABD'de göçmen ofisine silahlı saldırı
Sonraki Haber Yükleniyor...