İsrail tarafından saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuracak

İsrail işgali altındaki Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'ndaki Arap Avukatlar Birliği temsilcisi Faslı avukat Abdulhak Binkadi, Facebook platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Avukat Binkadi, dün geceki saldırıların ardından İsrail'in tam bir savaş suçu işlediğini ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bu konuda harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

İlgili Haber İsrail saldırısına karşı iş birliği çağrısı: Sumud filosuna ortak koruma şart

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ'NE RAPOR GÖNDERİLECEK

Binkadi, Küresel Sumud Filosu'nun hukuk ekibinin, çeşitli saldırıları ve bunlarda kullanılan araçları belgelemek için çalıştığını, bunlar arasında, insansız hava araçlarının sayısı ve türü, gemiler arasındaki iletişimin kesilmesi, atılan bombaların türü ve saldırılar sonucu oluşan hasarın yer aldığını belirtti. Avukat Binkadi, şu anda kapsamlı bir rapor hazırlandığını ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gönderileceğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

"March to Gaza Greece" tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.00 sularında yaşanan olayda, 8 tekneye yönelik saldırılarda dronlar aracılığıyla ses bombaları, kimyasal maddeler ve elektronik karıştırıcıların kullanıldığı belirtilmişti. Açıklamada, teknelerde küçük çaplı hasar meydana gelmesine rağmen "filonun yoluna kararlılıkla devam ettiği" vurgulanmıştı.