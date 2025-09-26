Pakistan'dan Hindistan'a gözdağı: 7 Hint jeti hurdaya döndü!

Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada dünya liderlerine Gazze’de yaşanan insanlık dramını, Keşmir sorununun çözülmesi gerektiğini ve iklim adaleti için tazminat taleplerini anlattı.

Şerif, 2024’te ülkesinin dış tehditlere karşı kararlılıkla hareket edeceği uyarısında haklı çıktıklarını söyledi. Bu yılın Mayıs ayında Hindistan’ın “sebepsiz bir saldırganlık” başlattığını belirten Şerif, Pakistan’ın buna karşılık verdiğini vurguladı.

“Hindistan kibirle geldi, biz onları aşağılanmış şekilde geri gönderdik ve ağır bir yenilgi yaşattık” diyen Şerif, Hindistan’ın Pahalgam olayına ilişkin uluslararası soruşturma teklifini reddederek trajediden siyasi çıkar sağlamaya çalıştığını, bunun yerine şehirleri ve sivilleri hedef aldığını ifade etti.

"7 HİNT JETİ HURDAYA DÖNDÜ"

Pakistan ordusunun toprak bütünlüğü ihlal edildiğinde son derece profesyonel bir operasyon yürüttüğünü söyleyen Şerif, "Bu operasyon sonucu 7 Hint jeti hurdaya döndü." dedi.

Keşmir halkının yanında olduklarını vurgulayan Şerif, “Yakında Hindistan’ın Keşmir’deki zulmü sona erecek ve Keşmir halkı, BM gözetiminde yapılacak bir referandumla kendi kaderini tayin hakkına kavuşacak” ifadelerini kullandı.

Filistin meselesine de değinen Şerif, “Filistin, İsrail’in prangaları altında yaşamaya mahkûm edilemez” diyerek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Gazze’de yaşananları “soykırım” olarak niteleyen Şerif, “İsrail’in saldırısı, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir terörü açığa çıkardı” dedi.

HİNDİSTAN VE PAKİSTAN NEDEN SAVAŞIYOR?

Hindistan ile Pakistan arasında onlarca yıldır süren düşmanlık, zaman zaman sınır çatışmalarına ve diplomatik krizlere yol açarak dünya gündeminin üst sıralarına yerleşiyor. Her iki ülkenin de nükleer silahlara sahip olması, bu gerginliği yalnızca bölgesel değil küresel bir güvenlik sorunu haline getiriyor.

Gerilimin kökleri 1947 yılına uzanıyor. Hindistan’ın Britanya İmparatorluğu’ndan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte Pakistan ayrı bir Müslüman devleti olarak kuruldu. Bu ayrılık, iki ülke arasındaki ilk büyük kırılmayı oluşturdu.

O tarihten bu yana özellikle Keşmir bölgesi üzerindeki egemenlik iddiaları üç büyük savaşa ve sayısız çatışmaya neden oldu. Taraflar sık sık birbirini terörizme destek vermekle suçlarken, diplomatik ilişkiler defalarca askıya alındı ve sınır ötesi askeri operasyonlar sıkça gündeme geldi.

Bugün de Keşmir sorunu, iki ülke arasındaki en büyük anlaşmazlık alanı olmaya devam ediyor.