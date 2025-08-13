TSK'dan Pakistan'da ihtişamlı tören! "İstikrarın sembolü"

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da, Bağımsızlık Günü töreninde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir birlik geçit töreni yaptı.

Binlerce kişinin ayakta izlediği törene, Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari, Başbakan Şahbaz Şerif, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asim Munir ve diğer yetkililer katıldı.

"TSK İSTİKRARIN SEMBOLÜDÜR"

Ülkenin 79. Bağımsızlık Günü’nün kutlanacağı Perşembe günü öncesinde gerçekleştirilen törende, Zerdari aynı zamanda Pakistan Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı sıfatıyla Türk birliğinin selamını kabul etti. Törende yapılan anonslarda, “Pakistan ve Türk Silahlı Kuvvetleri bölgedeki istikrar ve iş birliğinin sembolüdür” ifadeleri kullanıldı.

Geçit töreninde Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri de yer aldı. Pakistan ordusunun farklı birliklerinin geçişinin ardından savaş uçakları, gece gökyüzünde fişekler eşliğinde uçuş gerçekleştirdi.

Bu yıl “Marka-e-Hak” (Hak Mücadelesi) temasıyla kutlanan Bağımsızlık Günü, Pakistan’ın Mayıs ayında Hindistan ile yaşanan dört günlük çatışmadan sonraki ilk bağımsızlık günü olma özelliğini taşıyor. Ülke genelinde düzenlenen törenlerde, çatışmada elde edilen “zafer” vurgusu ön plana çıkarıldı.