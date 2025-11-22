KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, GKRY lideri Nikos Hristodulidis’in Türk askerinin çekilmesi ve garantörlüklerin kaldırılması yönündeki açıklamalarını 'yok hükmünde' olarak nitelendirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki ara bölgede dün biraraya gelmiş, iki lider 1 saati aşkın toplantının ardından 15 dakika da baş başa görüşmüştü.

Erhürman, GKRY Lideri Hristodulidis'e yeni sınır geçiş noktaları, sınırdaki güvenlik kuvvetlerinin doğrudan telefon ile iletişimi gibi konuları içeren 10 maddelik öneriler dışında sınırda KKTC bayrağının yakılması gibi kendilerini rahatsız eden konuları da ilettiğini dile getirmişti. 8 yıl sonraki bu ilk görüşme, ılımlı bir hava sanılsa da bugün ipler yeniden gerildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'in Rum basınında yer alan "Çözüm ancak garantilerin kaldırılması ve Türk askerinin çekilmesiyle mümkün" şeklindeki sözleri iki ülke arasındaki gerilimi yeniden yükseltti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman açıklamada, Hristodulidis ile kısa bir süre önce görüştüklerini ve Kıbrıs sorunu ekseninde medya üzerinden karşılıklı açıklama yapmama konusunda hemfikir olduklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"YOK HÜKMÜNDE"

"Bu adada egemenlik haklarına sahip iki eşit kurucu ortaktan biri olan Kıbrıs Türk halkının iradesi olmaksızın, 'garantör' sıfatını taşımayan devletlerle pek çok askeri anlaşmaya imza atan Sayın Hristodulidis’in bu konuda, böyle bir ön şart ortaya koymaya çalışması abesle iştigaldir!"

Erhürman, GKRY Lideri'nin "Çözüm ancak garantilerin kaldırılması ve Türk askerinin çekilmesiyle mümkündür." şeklindeki açıklamasını eleştirerek, "Sayın Hristodulidis’in yukarıda alıntıladığım açıklaması benim için yok hükmündedir!" değerlendirmesinde bulundu.

ÇAĞLA ÇAĞLAR

