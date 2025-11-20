Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) tarafından yapılan açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in görüşmesine ilişkin, "Liderler, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından düzenlenecek bir sonraki gayriresmi toplantı için çalışmaya hazır olduklarını ifade etti" denildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, göreve gelmesinin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.

İLK AÇIKLAMA BM'DEN GELDİ

Yerel saatle 09.30'da başlayan başkent Lefkoşa'daki ara bölgede bulunan Birleşmiş Milletler (BM) konutunda yapılan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme sonrası ilk açıklama BM'den geldi. Açıklamada, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in Aralık ayının başında adada bulunacağı ve Erhürman ile Hristodulidis'in kendisiyle ortak bir toplantı gerçekleştirmek isteklerini dile getirdikleri kaydedildi.

Açıklamada "Liderler ayrıca, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından düzenlenecek daha geniş formatlı bir sonraki gayriresmi toplantı için çalışmaya hazır olduklarını ifade etti" denildi. Aynı zamanda iki liderin ortak toplantılar için yeni fırsatların değerlendirilmesi konusunda da mutabık kaldığı aktarıldı.

Öte yandan, Hristodulidis ve Erhürman'ın temsilcilerine Holguin'in ziyaretine hazırlık amacıyla düzenli görüşmeler yapma talimatı verdiği ve özellikle bir sonraki geniş formatlı gayriresmi toplantıya yönelik hazırlıkların hızlandırılmasını istediği aktarıldı.

