Yurt dışında yerleşik kişiler 14 Kasım haftasında net 158,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Aynı dönemde 499,8 milyon dolarlık DİBS aldılar.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 14 Kasım haftasında 499,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, net 158,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 13,3 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 7 Kasım haftasında 32 milyar 363,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 14 Kasım haftasında 30 milyar 782 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 15 milyar 852,2 milyon dolardan 16 milyar 206 milyon dolara çıkarken, ÖST stokları ise 516,2 milyon dolardan 501,4 milyon dolara geriledi.

