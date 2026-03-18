Buşehr Nükleer Santrali’ne füze isabet etti
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) İran’ın Buşehr Nükleer Santrali yerleşkesine füze isabet ettiğini bildirdiğini açıkladı. Santralde hasar ya da yaralanma yaşanmazken, nükleer risklere karşı itidal çağrısı yapıldı.
- UAEA, İran yönetiminin Buşehr Nükleer Santrali yerleşkesine salı akşamı füze isabet ettiğini bildirdiğini kaydetti.
- Santralde herhangi bir hasar veya personel yaralanması bildirilmedi.
- UAEA Başkanı Rafael Grossi, nükleer kaza riskini önlemek amacıyla çatışmalar süresince azami itidal gösterilmesi çağrısını yineledi.
- İran Atom Enerjisi Kurumu daha önce yaptığı açıklamada, Buşehr Nükleer Santrali yerleşkesine füze isabet ettiğini ve santralin zarar görmediğini duyurmuştu.
- İran, bu tür eylemlerin nükleer tesislerin askeri saldırılara karşı dokunulmazlığına ilişkin uluslararası hukuk düzenlemelerine aykırı olduğunu vurgulamıştı.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, bölgedeki güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme yaşandı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan (UAEA) yapılan açıklamada, İran yönetiminin Buşehr Nükleer Santrali yerleşkesine salı akşamı füze isabet ettiğini bildirdiği kaydedildi.
HASAR YOK
Açıklamada, "Santralde herhangi bir hasar veya personel yaralanması bildirilmedi. UAEA Başkanı Rafael Grossi, nükleer kaza riskini önlemek amacıyla çatışmalar süresince azami itidal gösterilmesi çağrısını yineliyor" ifadelerine yer verildi.
İRAN, SANTRAL YERLEŞKESİNE FÜZE İSABET ETTİĞİNİ DUYURMUŞTU
İran Atom Enerjisi Kurumu Halkla İlişkiler Birimi’nden daha önce yapılan açıklamada, Buşehr Nükleer Santrali yerleşkesine füze isabet ettiği duyurulmuştu. Santralin zarar görmediği belirtilen açıklamada, bu tür eylemlerin nükleer tesislerin askeri saldırılara karşı dokunulmazlığına ilişkin uluslararası hukuk düzenlemelerine aykırı olduğu vurgulanmıştı.