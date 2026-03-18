Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) İran’ın Buşehr Nükleer Santrali yerleşkesine füze isabet ettiğini bildirdiğini açıkladı. Santralde hasar ya da yaralanma yaşanmazken, nükleer risklere karşı itidal çağrısı yapıldı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, bölgedeki güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme yaşandı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan (UAEA) yapılan açıklamada, İran yönetiminin Buşehr Nükleer Santrali yerleşkesine salı akşamı füze isabet ettiğini bildirdiği kaydedildi.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Ali Laricani hayatını kaybetti! İran suikastı doğruladı

HASAR YOK

Açıklamada, "Santralde herhangi bir hasar veya personel yaralanması bildirilmedi. UAEA Başkanı Rafael Grossi, nükleer kaza riskini önlemek amacıyla çatışmalar süresince azami itidal gösterilmesi çağrısını yineliyor" ifadelerine yer verildi.



ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Doğu Perinçek: İran savaşının ardında Kürdistan hayali yatıyor

İRAN, SANTRAL YERLEŞKESİNE FÜZE İSABET ETTİĞİNİ DUYURMUŞTU

İran Atom Enerjisi Kurumu Halkla İlişkiler Birimi’nden daha önce yapılan açıklamada, Buşehr Nükleer Santrali yerleşkesine füze isabet ettiği duyurulmuştu. Santralin zarar görmediği belirtilen açıklamada, bu tür eylemlerin nükleer tesislerin askeri saldırılara karşı dokunulmazlığına ilişkin uluslararası hukuk düzenlemelerine aykırı olduğu vurgulanmıştı.

