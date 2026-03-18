KKTC, GKRY’nin Doğu Akdeniz’i kapsayan NOTAM’ını yetkisiz olduğu gerekçesiyle iptal etti. Ercan Havalimanı, bölgedeki hava sahası yetkisinin kendilerinde olduğunu vurgulayarak uçuş emniyeti için uyarıda bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından yayımlanan NOTAM (havacılara bildiri) ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Doğu Akdeniz’i kapsayan NOTAM’ı iptal edildi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Ercan Havalimanı, NO100/26 numaralı bir NOTAM yayımlayarak, GKRY’nin yayımladığı KKTC’nin hava sahasının bazı bölümlerini de içine alan sözde NOTAM’ın, yayımlayanın yetkisiz olması sebebiyle geçersiz olduğunu duyurdu.

HÜKÜMSÜZ, GEÇERSİZ

Ercan Havalimanından yayımlanan NOTAM’da, “Ercan Tavsiyeli Hava Sahası” içinde hava trafi k ve havacılık bilgi hizmetleri sağlama yetkisinin sadece KKTC’de olduğu hatırlatılarak, “GKRY’nin yayımladığı NOTAM, hükümsüz ve geçersizdir” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Bölgede faaliyet gösteren tüm hava araçlarının uçuş emniyetini azami düzeyde gözetmeleri, yayımlanan havacılık bilgilerini dikkatle takip etmeleri ve KKTC hava trafik birimleri ile koordinasyon içerisinde hareket etmelerinin önem arz ettiği belirtildi.

