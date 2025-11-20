Zonguldak’ta 85 yaşındaki Fatime Küçükkaya, 4'üncü kattaki evinin balkonundan Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem’in makam aracı olarak kullandığı park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan Küçükkaya kurtarılamadı.

Olay sabah saat 06.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Işık Yönder Caddesi üzerindeki binanın 4'üncü katında meydana geldi. Gazeteci Aykut Küçükkaya’nın annesi ve alzheimer hastası olduğu öğrenilen Fatime Küçükkaya, iddialara göre dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Zonguldak'ta feci ölüm! Yaşlı kadın 4'üncü kattan belediye başkanının makam aracının üzerine düştü

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem’in makam aracı olarak kullandığı park halindeki otomobilin üzerine düşen Küçükkaya, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Küçükkaya, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ARAÇTA İNCELEME YAPILDI

Arka camı ve bagajında hasar oluşan otomobil ise olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından tamir için kiralama şirketine geri gönderildi. Morga kaldırılan Fatime Küçükkaya’nın cenazesi yarın öğle namazını müteakiben Devrek ilçesine bağlı Çolakpehlivan Köyü’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

MAHMUT EKİNCİ

