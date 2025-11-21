Amasya’da yalnız yaşadığı evinde gaz sızıntısı sonucu öldüğü sanılan Fatma Kılıç’ın boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis ekipleri olaydan 8 ay sonra ulaşılan DNA örneğiyle cinayeti aydınlattı.

23 Mart’ta Üçler Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın en üst katında bulunan dairede yalnız yaşayan Fatma Kılıç'ın 2 gündür telefonlarına bakmamasından endişelenen il dışındaki akrabalarının durumu komşularına bildirdi.

YATAĞINDA ÖLÜ BULUNMUŞTU

Evin kapısını çalan komşuları içeriden ses gelmeyince şüphelenip durumu polisi aradı. Geç saatlerde itfaiye ekibiyle birlikte daireye giren polis ekipleri, mutfağa serdiği yatağın içinde hareketsiz halde yatan yaşlı kadınla karşılaştı. Acil sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği yaşlı kadının olaydan 6 ay önce kiralayıp taşındığı evden çıkartılan cenazesi otopsi için hastane morguna götürülüp ertesi gün doğduğu Ardıçlar köyünde defnedilmişti.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

İlk görünüşte mutfakta açık unutulan ocaktan sızan gazdan zehirlendiği düşünülen 76 yaşındaki talihsiz kadının boğularak cinayete kurban gittiği belirlendi. Başlatılan soruşturmada Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Mahalle ve köydeki 300 kişinin ifadesi alındı. Akrabası Haşim Ö.nün (48) olay günü eve gelerek ziyaret ettiği yaşlı kadından borç istediği belirlendi. ‘Param yok’ cevabı alan Haşim Ö.nün yaşlı kadını boğarak evden uzaklaştığı, çıkışta da ocağı açarak unutulup sızan gazdan zehirlendiği görüntüsü vermek istediği anlaşıldı.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

İstanbul’da yakalanan cinayet zanlısı, Amasya Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadesinin sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Haşim Ö, gazetecilerin cinayeti neden işlediği yönündeki sorularına ise cevap vermedi.

Komşularının vefatını önce eski tip ocaktan sızan gaz nedeniyle olduğunu düşündüklerini anlatan Üçler Mahallesi Muhtarı Coşan Aylak, "Fatma Teyze tek başına yaşıyordu. Kimsesi yoktu. Polisler yoğun çalışma sonucunda cinayeti aydınlatarak ortaya çıkardılar. Çünkü mahalle halkı da bu durumdan çok rahatsızdı. Polislere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

