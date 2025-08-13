TSK üç kıtada da var! Askeri iş birliği 50 ülkeye ulaştı

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Edinilen bilgilere göre, bu 50 ülkenin 33’ü ile anlaşma veya protokol imzalandı. Bunların 26’sı yürürlükteyken, 7 ülkeyle imzalanan anlaşmaların yürürlüğe girme süreci devam ediyor. Bu kapsamda daha önceki yıllarda imzalanıp devam etmekte olan sözleşmelere ilaveten, Ocak-Haziran 2025 döneminde 5 ülke ile 6 adet sözleşme imzalandı.

Bu çerçevede, Otokar’ın Romanya’daki üretim tesisi faaliyete hazırlanıyor. Romanya için Sakarya’da 278 adet COBRA II 4x4 üretimi tamamlanmak üzere. Romanya’daki yeni tesisin bu yıl içinde açılması ve önümüzdeki yıl seri üretime başlaması öngörülüyor.

Askerî yardım yapılan ülkeler arasında Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Karadağ, Somali, Kosova gibi ülkeler bulunuyor. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri, birçok ülkenin askerî personeline hem Türkiye’de de hem de kendi ülkelerinde eğitim desteği veriyor.