Eski futbolcu firari Batuhan Karadeniz ve bahis baronu olarak anılan Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldı. Her iki ismin de mal varlıklarına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski futbolcu Batuhan Karadeniz ve Fedlan Kılıçaslan hakkında önemli bir açıklama yaptı. Her iki isim için de kırmızı bülten çıkarıldığı ve mal varlıklarına el konulduğu duyuruldu.

Başsavcılık, Fedlan Kılıçaslan hakkında yaptığı açıklamada, şüphelinin yurtdışında firari konumda olduğunu belirterek, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynatmak, reklam vererek bahis veya şans oyunlarına teşvik etmek suçlamalarıyla kırmızı bülten çıkarıldığını aktardı. Ayrıca, taşınır ve taşınmaz malları, şirket ve ortaklık payları, banka ve finans hesapları ile kripto para ve borsa varlıklarına el konulduğu, Sulh Ceza Hakimliği’nin el koyma kararını onayladığı ifade edildi.

Benzer şekilde Batuhan Karadeniz için de kırmızı bülten çıkarıldığı ve mal varlıklarına el konulduğu kaydedildi. Karadeniz’in, sosyal medyada yasa dışı bahis ve kumarı teşvik eden paylaşımlarda bulunduğu ve bahis sitesi reklamı yaptığı belirtildi.

Başsavcılığın açıklaması şu şekilde:

Şüpheli Fedlan Kılıçaslan’ın (yurtdışında firari) internet siteleri aracılığıyla yasadışı bahis ve kumar oynatılmasına yer ve imkan sağlaması, yasadışı bahis ve bahis sitelerinin reklamını vermek suretiyle bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmesi, şeklinde tezahür eden 7258 Sayılı Yasaya Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçları ile ilgili olarak şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkartılmış, taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen el koyulmuş, Sulh Ceza Hakimliğince el koyma kararı onaylanmıştır." denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Batuhan Karadeniz hakkındaki açıklamasında ise, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; şüpheli Batuhan Karadeniz’in ( yurtdışında firari olduğu tespit edilen ) sosyal medya mecralarında yasadışı bahis ve kumarı özendirici, teşvik edici paylaşımlarda bulunması, yasadışı bahis sitesi reklamı yapması şeklinde tezahür eden 7258 Sayılı Yasaya Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçları ile ilgili olarak şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkartılmış, taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen el koyulmuş, Sulh Ceza Hakimliğince el koyma kararı onaylanmıştır." ifadelerine yer verildi.

