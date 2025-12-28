İsrail’de aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir’in partisi, 1948'te işgal edilen Filistin topraklarındaki camilerde hoparlörle ezan okunmasını yasaklamayı hedefleyen yasa tasarısı hazırladı. Tasarı, sıkı denetim ve ağır para cezalarını da içeriyor.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in partisi Yahudi Gücü, 1948 yılında işgal edilen Filistin topraklarındaki camilerde hoparlörle ezan okunmasını yasaklamayı öngören yasa tasarısını Meclis’e sundu.

Kanal 14’te yer alan habere göre; tasarıyla camilerde hoparlör sistemlerinin izinsiz kurulmasının ve kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Partinin önerisi, hoparlör kullanımının gürültü seviyesi, caminin konumu, yerleşim yerlerine yakınlığı ve çevredeki halk üzerindeki etkisi gibi kriterlere göre izin verilmesini öngörüyor.

POLİSE 'HOPARLÖRÜ KAPATMA' YETKİSİ

Tasarıya göre, ihlal durumunda polis hoparlörün sesini durdurma yetkisine sahip olacak ve on binlerce şekele varan para cezaları uygulanabilecek. Yahudi Gücü ayrıca denetimlerin sıkılaştırılmasını da talep ediyor.

"KABUL EDİLEMEZ BİR GÜRÜLTÜ"

Ben-Gvir, Kanal 7’ye yaptığı açıklamada, ezanın bazı bölgelerde “yaşam kalitesini olumsuz etkileyen kabul edilemez bir gürültü” oluşturduğunu savundu. Bakan, Aralık 2024’te Arap ve Yahudi nüfusun karışık yaşadığı kentlerde cami hoparlörlerine el konulmasını talep etmişti.

Polis yetkilileri, Ramle ve Lid (Lod) kentlerindeki camilerden okunan ezanlar nedeniyle inceleme başlatıldığını ve Ben-Gvir’in direktifleri doğrultusunda yaptırım raporları hazırlandığını duyurmuştu. Bakan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “İsrail halkını rahatsız eden hoparlörlerden kaynaklanan mantıksız gürültüyü azaltacak politikaya öncülük etmekten gurur duyuyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Ben-Gvir, Batı ve bazı Arap ülkelerinde uygulanan ezan kısıtlamalarına atıfta bulunarak, benzer bir düzenlemeyi İsrail’de de hayata geçirmek istediğini belirtti.

Haberle İlgili Daha Fazlası