Fenerbahçe, Avrupa'da 8'li final turunda!
CEV Kupası 16'lı final turu rövanşında Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, konuk ettiği Sırbistan ekibi Radnicki'yi 3-0 yendi ve kupada 8'li final turuna yükseldi.
İlk maçı da 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, kupada 8'li final turuna yükseldi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Alexandros Avramidis (Yunanistan), Magdalena Niewiarowska (Polonya)
Fenerbahçe Medicana: Chinenyeze, Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Marttila (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Mustafa Cengiz, França, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Halit Kurtuluş, Galvez)
Radnicki: Kovac, Lopar, Bojovic, Cirovic, Gajovic, Kostic (Stasevic, Vukmirovic, Zivanovic, Hadzimehmedovic)
Setler: 25-14, 25-15, 25-13
Süre: 62 dakika (20, 21, 21)
