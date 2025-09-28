Mekan çıkışı gerginlik! Nejat İşler’e muhabirin kafa attığı anlar kamerada

Oyuncu Nejat İşler, önceki gece bir mekan çıkışında basın mensuplarıyla tartışma yaşadı. Alkollü olduğu iddia edilen İşler, ısrarlı sorular üzerine sinirlendi.

NEJAT İŞLER KÜFÜRLER SAVURDU

İşler, gazetecilerin sorularını cevapsız bırakmak isteyince sinirlerine hakim olamadı. Basın mensuplarına yüksek sesle bağırarak, “Beni rahat bırakın, kavga etmek istiyorsanız edelim” dediği ve ardından küfür ettiği görüldü.

MUHABİR KAFA ATTI

Nejat İşler’in sözlerine sinirlenen bir gazeteci, ünlü oyuncuya kafa attı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı ve kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

TARTIŞMA SOSYAL MEDYAYA SIÇRADI

Yaşanan olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar ikiye bölündü. Bazı kişiler oyuncunun özel hayatının mahremiyetine saygı gösterilmesi gerektiğini savunurken, bazıları ise İşler’in basın mensubuna yönelik küfür ve agresif tavırlarını eleştirdi.