Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Güllü’nün ölümünde ‘alçak cam’ tartışması! Rober Hatemo’dan dikkat çeken yorum

Güllü’nün ölümünde ‘alçak cam’ tartışması! Rober Hatemo’dan dikkat çeken yorum

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Güllü’nün ölümünde ‘alçak cam’ tartışması! Rober Hatemo’dan dikkat çeken yorum
Güllü, Ölüm, Olay, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü’nün ani vefatı herkesi derinden sarstı. Yalova’daki evinin camından düşerek hayatını kaybeden sanatçının ardından, kızı Tuyan Ülkem’in ilk ifadesinde 'İtme kesinlikle yok' dediği öğrenildi. Olayla ilgili çarpıcı yorum ise şarkıcı Rober Hatemo’dan geldi.

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, 6. kattaki evinin penceresinden kızı ve kızının arkadaşıyla vakit geçirdiği sırada düşerek son nefesini veren ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüne dair yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

"ROMAN HAVASI OYNARKEN DÜŞTÜ"

Ünlü ismin kızı Tuyan Ülkem verdiği ifadede, annesinin Roman havası oynarken dengesini kaybederek düştüğünü söyledi.

Güllü adıyla bilinen sanatçı 51 yaşındaki Gül Tut, geçtiğimiz gece 01.28'te Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan evinin 6. katındaki penceresinden dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybetti. 

Güllü’nün ölümünde ‘alçak cam’ tartışması! Rober Hatemo’dan dikkat çeken yorum - 1. Resim

GÜLLÜ’NÜN KIZININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili ünlü şarkıcının kızı Tuyan Ülkem, verdiği ifadede, "Annem Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkolü olduğu için oynarken bir anda dengesini kaybederek camdan düştü. İtme kesinlikle yok. Sonra evden koşarak çıkarak aşağı indik" dedi.

Güllü’nün ölümünde ‘alçak cam’ tartışması! Rober Hatemo’dan dikkat çeken yorum - 2. Resim

Cenaze töreni sırasında Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem fenalık geçirmiş, tabutu başındaki feryatları ise yürekleri dağlamıştı.

ASİSTANI İNTİHAR İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Asistanı ise intihar iddialarına “Dengesini kaybedip düşüyor. Herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Henüz otopsisi yapılmadı. Olay yeri inceleme zeminde kayganlık tespit etti olay yeri inceleme” şeklinde bir açıklamayla cevap vermişti.

Güllü’nün ölümünde ‘alçak cam’ tartışması! Rober Hatemo’dan dikkat çeken yorum - 3. Resim

Güllü'nün düştüğü o pencere...

ROBER HATEMO: FARKINDA MISINIZ, ÇIKMA KATTA YAŞIYOR

Pek çok ünlü isim taziye mesajlarıyla acısını paylaşırken, Rober Hatemo’nun sözleri olayın en çok konuşulan detayı oldu. Hatemo, talihsiz kazanın yaşandığı dairedeki camların tehlikeli derecede alçak olduğuna vurgu yaparak, “Koskoca Güllü... Farkında mısınız çıkma katta yaşıyor. O cam dize kadar geliyor. Herkes düşer öyle” ifadelerini kullandı.

Güllü’nün ölümünde ‘alçak cam’ tartışması! Rober Hatemo’dan dikkat çeken yorum - 4. Resim

GÜLLÜ'NÜN SON GÖRÜNTÜLERİ

Öte yandan Güllü’nün ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Ev içi kamerasında yer alan görüntüde Güllü, önce bir odadan çıkıyor ve kapalı terasa giriyor. 

Güllü’nün ölümünde ‘alçak cam’ tartışması! Rober Hatemo’dan dikkat çeken yorum - 5. Resim

Görüntülerde bir süre sonra gelen seslerden Güllü'nün düştüğü anlaşılıyor. Ardından ise şarkıcının arkadaşı ve kızı panik içinde evden dışarı çıkarak aşağı indikleri görülüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bilim insanları uyardı! Kara delikler 2035’e kadar patlayabilir, %90 ihtimalle kapıdaRekor sayıda Bayraktar TB2 alımı meyvesini verdi! Ukrayna, Rusya'nın gönderildiği 115 İHA'dan 97'sini imha etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Selena Gomez ile Benny Blanco evlendi! Görkemli düğünden ilk kareler - MagazinÜnlü şarkıcı Selena Gomez dünyaevine girdi!Mekan çıkışı gerginlik! Nejat İşler’e muhabirin kafa attığı anlar kamerada - MagazinMekan çıkışı gerginlik! Nejat İşler’e muhabirin kafa attığı anlar kameradaGüllü'nün ölümünde 'cilalı parke' detayı! Ekipler bile zor yürümüş... - MagazinGüllü'nün ölümünde 'cilalı parke' detayı!Şarkıcı Güllü'nün son dönemdeki rahatsızlığı ortaya çıktı! Muayene sırasındaki fotoğraflarına ulaşıldı - MagazinGüllü'nün son dönemdeki rahatsızlığı ortaya çıktıCenazede gözyaşları sel oldu... Güllü'nün kızının feryadı yürek dağladı - MagazinKızının feryadı yürek dağladıGüllü'nün ölümü hakkında yeni iddia! Hastane fotoğraflarını paylaşıp açıkladılar - MagazinGüllü'nün ölümü hakkında yeni iddia!
Sonraki Haber Yükleniyor...