Güllü’nün ölümünde ‘alçak cam’ tartışması! Rober Hatemo’dan dikkat çeken yorum

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, 6. kattaki evinin penceresinden kızı ve kızının arkadaşıyla vakit geçirdiği sırada düşerek son nefesini veren ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüne dair yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

"ROMAN HAVASI OYNARKEN DÜŞTÜ"

Ünlü ismin kızı Tuyan Ülkem verdiği ifadede, annesinin Roman havası oynarken dengesini kaybederek düştüğünü söyledi.

Güllü adıyla bilinen sanatçı 51 yaşındaki Gül Tut, geçtiğimiz gece 01.28'te Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan evinin 6. katındaki penceresinden dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybetti.

GÜLLÜ’NÜN KIZININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili ünlü şarkıcının kızı Tuyan Ülkem, verdiği ifadede, "Annem Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkolü olduğu için oynarken bir anda dengesini kaybederek camdan düştü. İtme kesinlikle yok. Sonra evden koşarak çıkarak aşağı indik" dedi.

Cenaze töreni sırasında Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem fenalık geçirmiş, tabutu başındaki feryatları ise yürekleri dağlamıştı.

ASİSTANI İNTİHAR İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Asistanı ise intihar iddialarına “Dengesini kaybedip düşüyor. Herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Henüz otopsisi yapılmadı. Olay yeri inceleme zeminde kayganlık tespit etti olay yeri inceleme” şeklinde bir açıklamayla cevap vermişti.

Güllü'nün düştüğü o pencere...

ROBER HATEMO: FARKINDA MISINIZ, ÇIKMA KATTA YAŞIYOR

Pek çok ünlü isim taziye mesajlarıyla acısını paylaşırken, Rober Hatemo’nun sözleri olayın en çok konuşulan detayı oldu. Hatemo, talihsiz kazanın yaşandığı dairedeki camların tehlikeli derecede alçak olduğuna vurgu yaparak, “Koskoca Güllü... Farkında mısınız çıkma katta yaşıyor. O cam dize kadar geliyor. Herkes düşer öyle” ifadelerini kullandı.

GÜLLÜ'NÜN SON GÖRÜNTÜLERİ

Öte yandan Güllü’nün ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Ev içi kamerasında yer alan görüntüde Güllü, önce bir odadan çıkıyor ve kapalı terasa giriyor.

Görüntülerde bir süre sonra gelen seslerden Güllü'nün düştüğü anlaşılıyor. Ardından ise şarkıcının arkadaşı ve kızı panik içinde evden dışarı çıkarak aşağı indikleri görülüyor.