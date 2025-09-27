Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şarkıcı Güllü'nün son dönemdeki rahatsızlığı ortaya çıktı! Muayene sırasındaki fotoğraflarına ulaşıldı

Şarkıcı Güllü'nün son dönemdeki rahatsızlığı ortaya çıktı! Muayene sırasındaki fotoğraflarına ulaşıldı

Dengesini kaybettikten sonra evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün kızı annesinin son dönemde ortaya çıkan rahatsızlığını ilk kez açıkladı. Güllü'nün 'denge kaybı' yaşadığı bir hafta önce özel bir hastanede muayene olduğu ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının muayene sırasındaki fotoğraflarına ulaşıldı.

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 6. kattaki evinin penceresinden kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Ünlü sanatçının kızı Tuyan Ülkem verdiği ifadede, annesinin Roman havası oynarken dengesini kaybederek düştüğünü söyledi.

Güllü adıyla bilinen sanatçı 51 yaşındaki Gül Tut, dün gece 01.28'te Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan evinin 6. katındaki penceresinden dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybetti.

GÜLLÜ'NÜN KIZI İFADESİNDE O ANLARI ANLATTI 

Olayla ilgili ünlü sanatçının kızı Tuyan Ülkem, verdiği ifadede, "Annem Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkolü olduğu için oynarken bir anda dengesini kaybederek camdan düştü. Sonra evden koşarak çıkarak aşağı indik" dedi.

SON ZAMANLARDA DENGE KAYBINA KARŞI TEDAVİ GÖRÜYORDU

Öte yandan, bir süredir denge kaybı yaşayan Güllü'nün yaklaşık bir hafta önce bununla ilgili özel bir hastanede muayene olduğu öğrenildi.

