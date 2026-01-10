Geçirdiği iç kanama nedeniyle kaldırıldığı hastanede üç gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören oyuncu Murat Cemcir’den sevindiren haber geldi. Tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan ünlü oyuncu, yaşadığı zorlu günlerin ardından ilk kez fotoğraf paylaştı.

“Çalgı Çengi”, “Düğün Dernek”, “Ailecek Şaşkınız” ve “Kardeş Payı” gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan 49 yaşındaki Murat Cemcir’den güzel haber geldi. Sağlığına kavuşan Cemcir’in sosyal medyada yer verdiği fotoğraf kısa sürede ilgi gördü.

Zorlu süreci geride bırakan Murat Cemcir’in son hali ortaya çıktı

BERBERE GİTTİ, TIRAŞ OLDU

Berberine giderek tıraş olduğu öğrenilen ünlü oyuncunun oldukça sağlıklı ve moralinin yerinde görünmesi sevenlerini de mutlu etti.

Murat Cemcir’in son görüntüsü sosyal medya kullanıcıları tarafından olumlu karşılanırken, paylaşımın altına “çok iyi görünüyor”, “zor günleri geride bırakmış” gibi çok sayıda yorum geldi.

3 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALMIŞTI

Murat Cemcir’in, geçtiğimiz haftalarda evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Yapılan tetkikler sonucunda iç kanama geçirdiği belirlenen oyuncu, tedbir amaçlı yoğun bakıma alınmıştı. Üç gün boyunca yoğun bakımda tedavisi süren Cemcir, sağlık durumunun stabil hale gelmesinin ardından normal odaya çıkarılmıştı.

Tedavi sürecinin ardından durumu her geçen gün daha da iyiye giden Murat Cemcir, doktorların onayıyla taburcu edilmişti. Ünlü oyuncunun paylaştığı son fotoğraf, sağlık durumunun iyiye gittiğini gözler önüne serdi.

