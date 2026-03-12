Rusya'nın başkenti Moskova'da 2024’te Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen saldırıda 149 kişinin ölümüne neden olan 19 sanığın 15’i ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Crocus City Hall konser salonuna 22 Mart 2024’te silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 149 kişi hayatını kaybetmiş, 600’den fazla kişi de yaralanmıştı. Saldırıdan yargılanan 19 kişi bugün hakim karşısına çıktı.

15 SANIK ÖMÜR BOYU HAPSE ÇARPTIRILDI

Rus askeri mahkemesi, 19 sanığı suçlu buldu. Mahkeme 4 saldırgan ve 11 suç ortağına ömür boyu hapis cezası verdi. Savcılığın talebi üzerine, cezalarının bir kısmını hapishanede kalanını ise özel rejimli bir cezaevinde çekecekler. Diğer 4 suç ortağı ise 19 yıl 11 ay ile 22 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Mahkeme aynı zamanda tüm sanıklara 500 bin ila 7.7 milyon ruble arasında para cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca mağdurlar tarafından açılan 27 hukuk davasının tamamını da haklı buldu.

NE OLMUŞTU?

22 Mart 2024 akşam saatlerinde, Shamsidin Fariduni, Dalerjon Mirzoyev, Muhammadsobir Fayzov ve Saidakrami Rachabalizoda adlı saldırganlar Crocus City Hall konser salonuna baskın yapmış ve çevreye ateş açmış, daha sonra da etrafa bıçakla saldırmıştı. Saldırıda 149 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırganlar, olay yerinden sığınmak üzere Ukrayna sınırına kadar gelmiş ancak Bryansk bölgesinde yakalanmışlardı. Daha sonra Moskova’ya getirilen 4 saldırganın 15 suç ortağı tespit edilerek gözaltına alınmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası