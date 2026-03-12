APP (standart dışı plakalar) ilgili düzenleme sonrasında araç atölyelerinin mesaisi arttı. Hakkari’de 100 plakanın 4 saat içinde teslim edildiği belirtildi. Bir plakanın ortalama 10 dakikada tamamlandığı ifade edildi.

APP (standart dışı plakalar) ilgili son düzenleme sonrasında sürücüler, atölyelerde uzun kuyruklar oluşturmuş, sürülere 1 Nisan’a kadar süre verilmişti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, APP plakalarla ilgili 1 Nisan'a kadar süre verildiğini hatırlatarak "O döneme kadar rehberlik yapacağız, ceza uygulamayacağız. Verilen cezalar için de talimat verdim, sileceğiz” demişti.

“100 PLAKAYI 4 SAATTE TESLİM ETTİK”

Hakkari’de Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası önünde plakalarını yenilemek isteyen araç sahipleri sabahın erken saatlerinde gelip sıraya girdi.

Oda Başkanı Selami Durna, işlemlerin 10 dakikada gerçekleştiğini belirterek şöyle konuştu:

Her oda kendi mührü ve koduyla basım yapıyor. Bu sayede plakanın hangi oda tarafından basıldığı kolayca tespit edilebiliyor. Şu ana kadar yaklaşık 300 plaka basımı gerçekleştirdik. Federasyon kaynaklı stok kısıtlamasına rağmen bugün gelen 100 plakayı 4 saat içinde teslim ettik.

YOĞUN TALEP VAR

Durna, APP plakaların kalın karakterli, odaya ait özel mühürlü ve belirli güvenlik kriterlerine sahip olmadığını belirtti.

2020 yılından itibaren plakaların QR kod, "TR" ibaresi ve hologramlı Türkiye bayrağıyla güncellendiğini hatırlatan Durna, sadece Yüksekova'dan değil; Van, Başkale ve Hakkari genelinden de yoğun talep aldıklarını ifade etti.

“140 BİN TL CİVARINDA”

Bakan Çiftçi, son açıklamasında, plaka alındıktan sonra oynama yapıldıysa 4 bin TL cezası olduğunu hatırlatarak “Bir de yetkili olmayan yerlerde yaptırılan plakalar var. Biz onlara 'sahte plakalar' diyoruz. Onlarla ilgili müeyyideler daha ağır, 140 bin TL civarında” uyarısını yapmıştı.

