Galatasaray'da 2 dönem forma giyen ve 2018-2022 arasında yardımcı antrenörlük görevinde bulunan eski futbolcu Necati Ateş, "Çok büyük bir tehlike var" sözleriyle, sarı-kırmızılılarda birçok futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılabileceğini söyledi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Premier Lig ekibi Liverpool'u sahasında 1-0 mağlup etti. Yıldız golcü Mauro Icardi, dev mücadeleyi yedek kulübesinde tamamlarken; sarı-kırmızılıların eski golcüsü Necati Ateş, takımda yaşanabilecek muhtemel ayrılıklara vurgu yaptı.

Necati Ateş

"AYRILIK DOĞRU ŞEKİLDE OLMALI"

BTV'ye konuşan Necati Ateş, kontratı 30 Haziran 2026 tarihinde bitecek olmasına karşın şu ana kadar yeni sözleşme teklif edilmeyen Arjantinli yıldızın sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimalini yüksek gördüğünü söyledi.

46 yaşındaki eski futbolcu, "Mauro Icardi sene sonu büyük ihtimalle olmayacak. Icardi ne olursa olsun Icardi'dir. Galatasaray'ın ve Okan Buruk'un buralarda olmasının en büyük sebeplerden biridir. Ayrılık olacaksa da doğru şekilde olmalı" dedi.

Mauro Icardi

"BİR BAKMIŞSIN 40 MİLYON EUROYA GİDER"

Takımdaki diğer yıldızlara ve teknik direktör Okan Buruk'a da teklif gelebileceğini belirten Ateş, "Galatasaray'da çok büyük bir tehlike var. Roland Sallai, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen ve Okan Buruk'a teklifler gelecek. Buraları çok ciddi yönetmek lazım. Yunus Akgün de var. Bir bakmışsın Sara, 40 milyon euroya Premier Lig'e gider" değerlendirmesinde bulundu.

