Antalya’nın Manavgat ilçesinde fırında çalışan Mustafa Çelik, dinlenmek için çıktığı sırada çuvalın üzerine oturduğu anda kalp krizi geçirdi. Güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda Çelik’e önce arkadaşları ardından sağlık ekipleri müdahale etti ancak 51 yaşındaki adam tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, ekmek fırınında paketleme elemanı olarak çalışan 51 yaşındaki Mustafa Çelik, dinlenmek için elinde çay bardağıyla dışarı çıktı ve içerisinde yakacak olarak kullanılan fındık kabuklarının bulunduğu çuvalın üzerine oturdu.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, Mustafa Çelik çuvalın üzerine oturduktan kısa süre sonra önce elini yüzüne götürüp yüzünü silmeye çalışırken olduğu yere yıkıldı. Yan tarafta sohbet eden çalışma arkadaşları durumu fark etmezken, fırına dönen bir dağıtım görevlisi olayı fark etti.

HEMEN MÜDAHALE ETTİLER

Mustafa Çelik'e ilk müdahaleyi olay yerinde arkadaşları yaparken, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekibi Mustafa Çelik'e kalp masajı yaparak ambulansa aldı. Yaklaşık 15 dakika boyunca ambulansta kalp masajı yapılan Mustafa Çelik, götürüldüğü Manavgat Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Mustafa Çelik'in bilinen bir kalp rahatsızlığı olmadığı, diş tedavisi gördüğü ve ağzında geçici diş bulunduğu başka bir rahatsızlığının olmadığı bildirildi. Cumhuriyet savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Mustafa Çelik'in cenazesi, Ulukapı Mahallesi'nde toprağa verildi.

“NE VAR Kİ GERİ DÖNMEDİ”

Çalışma arkadaşlarından Ahmet Türkmen, Mustafa'nın kalp krizi geçirdiğini aralarındaki çuvallar nedeniyle diğer arkadaşlarının fark edemediğini belirterek, "Ekmek dağıtımından dönen arkadaşımızın bağırması üzerine dışarı çıktığımda Mustafa'nın çuvalın üzerinde yığılmış halde olduğunu gördüm. Hemen müdahalede bulunduk. Bir arkadaşımız kalp masajı yaptı. Ne var ki geri dönmedi" dedi.

Bülent Karcılar "Ne olduğunu anlayamadık. Hemen müdahale ettik. Dilini çıkarmaya çalıştım. Ambulans kısa sürede geldi ama yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı" dedi.

