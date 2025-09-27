Annesini son kez görmeye dayanamadı: Güllü’nün kızı gasilhanede yıkıldı!

Güllü adıyla bilinen sanatçı 51 yaşındaki Gül Tut, evinin 6. katındaki terastan düşerek hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçının cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak İstanbul'a götürüldü.

Sanatçı, öğle namazına müteakip Tuzla Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından annesinin yanına gömülecek.

KIZI FENALAŞTI, OĞLU AYAKTA DURAMADI

Öte yandan Ekol TV'nin haberine göre, sanatçının kızı Tuyan Ülkem, annesini görmek için girdiği gasilhanede fenalaştı.

Olay yerine çağrılan ambulansla ilk müdahalesi yapıldı. Güllü’nün oğlu Tuğberk Yavuz’un da gasilhane önünde ayakta durmakta zorlandığı ve fenalaştığı görüldü.

Sanatçının yakınları ve sevenleri, büyük üzüntü içerisinde cenazeye eşlik etti.