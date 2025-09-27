Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Annesini son kez görmeye dayanamadı: Güllü'nün kızı gasilhanede yıkıldı!

Ünlü sanatçı Güllü’nün vefatı ailesi ve sevenlerini hüzne boğdu. Annesini son defa görmek için gasilhaneye giren kızı Tuyan Ülkem, fenalaştı.

Güllü adıyla bilinen sanatçı 51 yaşındaki Gül Tut, evinin 6. katındaki terastan düşerek hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçının cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak İstanbul'a götürüldü.

Annesini son kez görmeye dayanamadı: Güllü’nün kızı gasilhanede yıkıldı! - 1. Resim

Sanatçı, öğle namazına müteakip Tuzla Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından annesinin yanına gömülecek.

Annesini son kez görmeye dayanamadı: Güllü’nün kızı gasilhanede yıkıldı! - 2. Resim

KIZI FENALAŞTI, OĞLU AYAKTA DURAMADI

Öte yandan Ekol TV'nin haberine göre, sanatçının kızı Tuyan Ülkem, annesini görmek için girdiği gasilhanede fenalaştı.

Annesini son kez görmeye dayanamadı: Güllü’nün kızı gasilhanede yıkıldı! - 3. Resim

Olay yerine çağrılan ambulansla ilk müdahalesi yapıldı. Güllü’nün oğlu Tuğberk Yavuz’un da gasilhane önünde ayakta durmakta zorlandığı ve fenalaştığı görüldü.

Sanatçının yakınları ve sevenleri, büyük üzüntü içerisinde cenazeye eşlik etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

