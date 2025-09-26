Şarkıcı Güllü'nün ölümünde yürek burkan gerçek! Kızının gözü önünde can vermiş

Zorluklarla geçen bir çocukluk döneminin ardından, 15 yaşında düğün salonlarında sahne almaya başlayan ve ‘Kasımpaşalı Güllü’ olarak tanınan şarkıcı dün gece 6. kattaki evinin balkonundan düşerek vefat etti.

GEÇEN HAFTA CHECK-UP YAPTIRMIŞ

52 yaşındaki şarkıcının ölümünde kahreden ayrıntılar ortaya çıktı. Beyaz Magazin programına konuk olan Güllü’nün asistanı Deniz Hanım, olay anına dair bilgiler verdi. Acı detaylar paylaşan isim şöyle konuştu:

“Beklenmeyen bir şey… Son şakasını yaptı herhalde. Bizim dairelerimiz yan yana. Evlerimiz en üst kat. Camlarımız büyük, sürgülü ve alçak. Dengesini kaybediyor, düşüyor. Beyniyle ilgili sıkıntılar tekrar başlamıştı. Geçen hafta check-up yaptırmıştı. Ama şu an bir şey bilmiyoruz, henüz otopsi yapılmadı.”

“KIZININ GÖZÜ ÖNÜNDE DÜŞTÜ”

Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem'in gözü önünde düştüğünü söyleyen asistanı“Olay yeri inceleme zeminde kayganlık tespit etti. Evde misafiri ve kızı da var. Çok keyifli bir gece geçiriyorlar. Film izliyorlar sonra müzik dinlemeye başlıyorlar. Roman havaları çalarken oynamaya başlıyorlar. Oynarken dengesini kaybediyor ve düşüyor. Kızının gözlerinin önünde oluyor” ifadelerini kullandı.

İNTİHAR HABERLERİNİ YALANLADI

İntihar haberlerini yalanladığı açıklamasında “Şuna çok üzülüyorum. Aslan gibi iki tane geride kalan evladı var. Şunu söyleyebilirim ki onca yaşadığı şeye rağmen hayatı çok seven biriydi. İntihar konusunda kendimden şüphe ederim ama ondan asla düşünebileceğim bir şey değil… İntihar edecek insan ileriye dönük planlar yapmaz” ifadelerine yer verdi.