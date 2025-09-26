Sevenlerini hüzne boğdu! Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı

"Güllü" adıyla tanınan 51 yaşındaki şarkıcı Gül Tut, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan evinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetti.

"KENDİMİ ÇOK GÜVENDE HİSSEDİYORUM" DEMİŞ

Ünlü şarkıcının ölümü sevenlerini hüzne boğarken, hayatını kaybetmesinden bir gün önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Güllü, Çınacık'taki evinin kapısını güvenlikli hale getirmişti. Şifre ve kamera taktıran Güllü'nün son görüntülerinde yaptığı konuşmada, "Artık kendimi çok güvende hissediyorum. Furkan kardeşim bana şifreli kapı yaptı. şifre olmadan asla hiç kimse giremez. Kamera foto kaydı var. Şiddetle tavsiye ediyorum. Kötü ve zor günlerden geçiyoruz. Bütün herkese gerekli olan bir ürün" dediği görüldü.

Komşusu İsmet Helvacıoğlu da sosyal medyadaki yanlış haberlerin kesinlikle yalan olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"İNTİHAR ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL" "İki gün önce binasının kapısını güvenli hale getiren, akıllı kapı yaptıran, her gün insanların yardımına koşan, her an sakin, mutlu ve çoluğuna çocuğuna düşkün bir insan. Yakından tanıdığımız bir insanın asla intihar etmesi mümkün değil. Birkaç saat önce hasta bir abimize yemeğiniz var mı? diye soran bir insan. İçtenlikli, sevgi doluydu. Yardıma ihtiyacı olanların yardımına koşardı."

Sanatçı Güllü'nün cenazesine Yalova Eğitim Araştırma Hastanesi'nde otopsi yapıldı. Yakınlarının cenazeyi defnedilmek üzere bugün alması bekleniyor.