Ünlü şarkıcı Güllü hayatını kaybetti! Oğlu ölüm nedenini açıkladı

Ünlü sanatçı Güllü, Yalova Çınarcık'taki evinin balkonundan düşerek vefat etti. Haberi, sanatçının oğlu Tuğberk Yağız, sosyal medya hesabından duyurdu.

"İNTİHAR HABERLERİ ASILSIZ"

Paylaşım şu şekilde:

"Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız.

Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım, başımız sağ olsun."

GÜLLÜ KİMDİR?

Zor bir çocukluk geçiren ve küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyleyerek kariyerine başlayan Güllü, 1973 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi.

1988'de henüz 15 yaşındayken, düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıktı. Yaşından dolayı gazinocuların kendisine iş vermeye cesaret edememesi yüzünden, okuluna dönmek zorunda kaldı.

Ancak ailesinin maddi durumundan dolayı bir süre sonra okulu bırakıp şarkıcılığa devam etti. 2008 yılında Kartal Yakacık'ta içki komasına giren sanatçı, hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından taburcu edilmiştir.

"Kasımpaşalı Güllü" adını kullanarak ve söylediği Roman havalarıyla 1990'larda ün kazanmış, yaptığı albümlerle ve özel hayatıyla gündeme gelmiştir.

Evlendikten sonra sahnelere bir süre ara verdi. İki çocuğu olan sanatçı 2000’de boşanıp sahnelere yeniden döndü.

Kasımpaşalıyım, Gülüm Var, Oyuncak gibi, Değmezmiş Sana, Balıkesir Bandırma, Benim Vicdanım Rahat gibi hit olmuş parçaları vardır.

Diskografi

2021: Bu Defa Gidiyorum - Single

2021: Allah Yazdıysa Bozsun - Single

2004: Hayatımın Yanlışı

2002: Ve Ben

2000: Zalim Yar

1998: Kırılırım

1996: Değmezmiş Sana

1995: Yalan Sevgiler

1994: Oyuncak Gibi