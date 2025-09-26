Güllü'nün vefatıyla ilgili Demet Akalın’dan yorum! ‘Şüpheli ölüm’ vurgusu dikkat çekti

Sanat dünyasının sevilen isimlerinden şarkıcı Güllü, evinin balkonundan düşerek vefat etti. Olayın ardından intihar iddiaları gündeme gelse de acı haberi sosyal medya üzerinden duyuran oğlu bu yorumlara açıklık getirdi.

İlgili Haber Ünlü şarkıcı Güllü hayatını kaybetti! Oğlu ölüm nedenini açıkladı

GÜLLÜ’NÜN OĞLU AÇIKLADI: ELİM KAZA SONUCU KAYBETTİ

Üzen haberin ardından açıklama yapan Tuğberk Yavuz, “Annem, değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri paylaşacağım. Başımız sağ olsun” dedi.

DEMET AKALIN: ARAŞTIRILIR İNŞALLAH

Olayın ardından, intihar ihtimaline dair yorumlar gündeme geldi. Şarkıcı Demet Akalın da Güllü’nün ölümüyle ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Vefatın şüpheli olduğuna vurgu yapan Akalın, “Araştırılır inşallah” dedi.

Akalın yorumunda “Umarım çevredeki apartmanlardan kameralar falan incelenir, aşırı üzüldüm. Yazık o kadar acılar, zor yıllar geçir sonra da bu son. Hiç aklım almıyor hiç. Araştırılır inşallah, nur içinde yatsın” ifadelerini kullandı.