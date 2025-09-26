Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şarkıcı Güllü’nün ölümü hakkında soruşturma! Valilikten açıklama geldi

- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / Anadolu Ajansı

"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, Yalova'da 5. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Acı haberin ardından sevenleri hüzne boğuldu. Yalova Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada ise Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

52 yaşındaki Tut, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 5. kattaki evinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düştü. 

Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Şarkıcının cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

“KENDİ HALİNDEYDİ”

Şarkıcının komşusu Halit Becergen (73), gazetecilere, komşularının haber vermesi üzerine durumu öğrendiğini söyledi.

Tut ile yaklaşık 1,5 yıldır komşu olduklarını anlatan Becergen, "İyiydi, kendi halinde zararsızdı, sanatçıydı zaten. Allah taksiratını affetsin, geride kalanlara sabır versin" dedi.

Şarkıcı Güllü’nün ölümü hakkında soruşturma! Valilikten açıklama geldi - 1. Resim

“AKŞAMDAN BERİ HİÇ UYUMADIK”

Esnaf Sezgin Kaya da Tut'un hayatını kaybetmesi nedeniyle çok üzüldüklerini dile getirerek, "İyi bir insan ve iyi bir sanatçıydı. Esnaf tarafından sevilen bir sanatçıydı. Akşamdan beri hiç uyumadık. Allah kalanlara sabır versin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum. İnşallah geride kalanlar Güllü'nün kıymetini bilirler" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Güllü’nün ölümü hakkında soruşturma! Valilikten açıklama geldi - 2. Resim

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 26 Eylül Cuma günü saat 01.28 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde "yüksekten düşme" konusu olduğunun bildirilmesi üzerine görevlilerin adrese gittiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adrese gidildiğinde sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, 'yüksekten düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır."

Şarkıcı Güllü’nün ölümü hakkında soruşturma! Valilikten açıklama geldi - 3. Resim

