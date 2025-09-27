Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Güllü'nün ölümü hakkında yeni iddia! Hastane fotoğraflarını paylaşıp açıkladılar

Güllü'nün ölümü hakkında yeni iddia! Hastane fotoğraflarını paylaşıp açıkladılar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Güllü&#039;nün ölümü hakkında yeni iddia! Hastane fotoğraflarını paylaşıp açıkladılar
Magazin Haberleri

Ünlü ses sanatçısı Onur Akay, balkondan düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne dair çarpıcı bir açıklamada bulundu. Akay, alkol iddialarını reddederek, Güllü'nün beyin kaynaklı denge sorunu yaşadığını ve tedavi gördüğünü söyledi.

Şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili sosyal medyada dolaşan “alkol nedeniyle dengesini kaybetti” iddialarına, sanat dünyasından dikkat çeken bir açıklama geldi.

Güllü'nün ölümü hakkında yeni iddia! Hastane fotoğraflarını paylaşıp açıkladılar - 1. Resim

Ses sanatçısı Onur Akay, Güllü'nün aslında uzun süredir denge problemi yaşadığını ve bu durumun nüksetmesi sonucu hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Güllü'nün ölümü hakkında yeni iddia! Hastane fotoğraflarını paylaşıp açıkladılar - 2. Resim

HASTANE FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Güllü’nün 6. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği olayla ilgili konuşan Akay, sanatçının menajeri Erhan Arı ile yaptığı görüşmeyi de kaynak gösterdi. Akay, “Güllü ablanın beyninde denge kaybı vardı. Uzun süredir bu rahatsızlıkla mücadele ediyordu. Bu iddiaları doğrulayan hastane fotoğraflarını da sizlerle paylaşıyorum” dedi.

Güllü'nün ölümü hakkında yeni iddia! Hastane fotoğraflarını paylaşıp açıkladılar - 3. Resim

“Aramızdan ayrıldığına hâlâ inanamıyorum” diyen Akay, Güllü ile geçmişte birlikte sahne aldıklarını da hatırlatarak, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Güllü'nün ölümü hakkında yeni iddia! Hastane fotoğraflarını paylaşıp açıkladılar - 4. Resim

Akay'ın ilgili yazısı:

Ünlü şarkıcı Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu. Şarkıcının Yalova'da 6'ncı kattaki evinde kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği anlarda balkondan düşerek vefat ettiği kesinleşti.

Görüntüleri de ortaya çıktı. Ancak sosyal medyada alkollü olduğu için dengesini kaybettiği yönünde çok fazla iddia var.

Ancak ben beyninde sorun olduğunu ve hastalığının nüksettiğini biliyordum.

Menajeri Erhan Arı ile konuyu konuşarak, sizlerle 16 Eylül’de hastanede tedavi olurken çekilmiş fotoğraflarını paylaşıyorum.

Erhan Arı, Güllü ablanın denge sorunu olduğunu ve uzun süredir tedavi gördüğünü, beyninde denge kaybı olduğunu ifade etti.

Kendisinin aramızdan ayrıldığına hâlâ inanamıyorum. İki defa televizyonlarda sunduğu şov programına konuk olmuş, bir kere de beraber Tekirdağ’da konser vermiştik. Ailesine ve sevenlerine sabır, Allah’tan rahmet dilerim.

