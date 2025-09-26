“Beni o oynasın” demişti! Serenay Sarıkaya’dan Güllü’ye anlamlı veda…

Gerçek adı Gül Tut olan 51 yaşındaki sanatçı, gece saat 03.00 civarında Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın terasından düşerek hayatını kaybetti.

OĞLU ACI HABERİ VERDİ

Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün oğlu Tuğberk Yavuz, “Annem, değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri paylaşacağım. Başımız sağ olsun” dedi.

Acı haberin ardından İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Hadise, Neslihan Atagül ve Demet Akalın gibi birçok ünlü isim Güllü için duygularını paylaştı.

“BENİ SERENAY SARIKAYA OYNASIN” DEMİŞTİ

Vefatının ardından sanatçının geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Güllü’nün verdiği röportajdaki ”Hayatım film olursa beni Serenay Sarıkaya oynasın. Serenay benim canımdır, evlattır. Duruşu, asaleti bambaşka. Gizliden Instagram’dan yazışırız” ifadeleri gündem oldu.

ÜNLÜ OYUNCUDAN GÜLLÜ’YE VEDA PAYLAŞIMI

Güllü’nün vefatı sonrası sosyal medyada tekrar gündeme gelen sözleri, Serenay Sarıkaya’nın dikkatini çekti. Ünlü oyuncu, Instagram’dan Güllü’nün şarkılarından oluşan bir liste paylaşarak sanatçıya veda etti.