Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > “Beni o oynasın” demişti! Serenay Sarıkaya’dan Güllü’ye anlamlı veda…

“Beni o oynasın” demişti! Serenay Sarıkaya’dan Güllü’ye anlamlı veda…

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
“Beni o oynasın” demişti! Serenay Sarıkaya’dan Güllü’ye anlamlı veda…
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü, evinin balkonundan düşerek vefat etti. Hayatının film olmasını ve başrolde Serenay Sarıkaya'nın oynamasını istediğini söyleyen sanatçının ölümü, sevenlerini derinden üzdü. Güllü'nün ani kaybının ardından Serenay Sarıkaya sosyal medyadan anlamlı bir paylaşım yaptı.

Gerçek adı Gül Tut olan 51 yaşındaki sanatçı, gece saat 03.00 civarında Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın terasından düşerek hayatını kaybetti.

OĞLU ACI HABERİ VERDİ

Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün oğlu Tuğberk Yavuz, “Annem, değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri paylaşacağım. Başımız sağ olsun” dedi.

Acı haberin ardından İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Hadise, Neslihan Atagül ve Demet Akalın gibi birçok ünlü isim Güllü için duygularını paylaştı.

“BENİ SERENAY SARIKAYA OYNASIN” DEMİŞTİ

Vefatının ardından sanatçının geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Güllü’nün verdiği röportajdaki ”Hayatım film olursa beni Serenay Sarıkaya oynasın. Serenay benim canımdır, evlattır. Duruşu, asaleti bambaşka. Gizliden Instagram’dan yazışırız” ifadeleri gündem oldu.

“Beni o oynasın” demişti! Serenay Sarıkaya’dan Güllü’ye anlamlı veda… - 1. Resim

ÜNLÜ OYUNCUDAN GÜLLÜ’YE VEDA PAYLAŞIMI

Güllü’nün vefatı sonrası sosyal medyada tekrar gündeme gelen sözleri, Serenay Sarıkaya’nın dikkatini çekti. Ünlü oyuncu, Instagram’dan Güllü’nün şarkılarından oluşan bir liste paylaşarak sanatçıya veda etti.

“Beni o oynasın” demişti! Serenay Sarıkaya’dan Güllü’ye anlamlı veda… - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ek yerleştirmede Medipol'e özel burs ve indirim fırsatları
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Derya Tuna’nın acı günü! Kardeşi Perihan Tuna Oba’yı toprağa verdi - MagazinDerya Tuna’nın acı günü! Kardeşi Perihan Tuna Oba’yı toprağa verdiGüllü’nün son anlarını yapımcısı anlattı! “Kızıyla eğlenirken balkondan düştü” - MagazinGüllü’nün son anlarını yapımcısı anlattı! “Kızıyla eğlenirken balkondan düştü”Güllü’nün cenaze programı belli oldu! Annesinin yanına defnedilecek - MagazinGüllü’nün cenaze programı belli oldu! Acı detay...Seda Önder ile İhsan Sapan’ın evliliği bitiyor! İlk açıklama geldi - MagazinSeda Önder ile İhsan Sapan’ın evliliği bitiyorŞarkıcı Güllü'nün ölümünde yürek burkan gerçek! Kızının gözü önünde can vermiş - MagazinŞarkıcı Güllü'nün ölümünde yürek burkan gerçek! Kızının gözü önünde can vermişSevenlerini hüzne boğdu! Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı - MagazinGüllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...