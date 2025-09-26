Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Güllü’nün cenaze programı belli oldu! Annesinin yanına defnedilecek

- Güncelleme:
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bulunan bir binanın 6. kat terasından düşen ünlü sanatçı şarkıcı Güllü, hayatını kaybetti. Kulakların pasını silen şarkılarıyla bilinen arabesk müziğinin güçlü sesi Güllü’nün cenaze programına dair ayrıntılar netleşti.

Gerçek adı Gül Tut olan 51 yaşındaki sanatçı, saat 03.00 civarında Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın terasından düşerek vefat etti. 

ACI HABERİ OĞLU DUYURDU: İNTİHAR SÖYLENTİLERİ ASILSIZ

Güllü'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sanatçının oğlu Tuğberk Yağız, annesinin elim bir kaza sonucu vefat ettiğini açıkladı.

Yağız açıklamasında “Annem, değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri paylaşacağım. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu:

“Adrese gidildiğinde sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, 'yüksekten düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır.”

GÜLLÜ ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLECEK

Cenazeye katılmak isteyen hayranları ve sevenleri için detaylar belli oldu. Vefatıyla tüm Türkiye’yi hüzne boğan Güllü, yapılan otopsi sonrası yarın defnedilecek. Güllü, öğle namazına müteakip Tuzla Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından annesinin yanına gömülecek.

