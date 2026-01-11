Tesla CEO’su Elon Musk’tan tıp dünyasını ayağa kaldıran açıklama geldi. Yapay zeka ve insansı robotların ameliyathaneleri ele geçireceğini savunan Musk, cerrahları kızdıran sözleriyle yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. “Boşuna tıp okumayın” imasıyla yapılan açıklama, robotların insanlardan daha iyi ameliyat yapacağı iddiasını gündemin merkezine taşıdı.

ABD'li doktor ve mühendis Peter Diamandis’in sunduğu “Moonshots” podcast’ine katılan Tesla CEO’su Elon Musk, yapay zeka ve insansı robotların sağlık alanında köklü bir dönüşüm başlatacağını söyledi.

"İYİ CERRAH SAYISI ÇOK AZ"

Musk, tıbbi alandaki insan kaynağı sorununa değinerek, "Şu anda doktor ve iyi cerrah sıkıntısı var" dedi. Musk, iyi bir doktor olmanın uzun yıllar aldığını, buna rağmen hata riskinin ortadan kalkmadığını dile getirdi.

"Doktorların zamanı sınırlı, bilgiler sürekli değişiyor. Dünyadaki tüm cerrahlardan fazla robot olacak"

Optimus’un cerrahi kapasitesine ilişkin soruya ise Musk net verdi. “Üç yıl” diyen Musk, bu sürecin büyük ölçekte gerçekleşeceğini söyledi:

"Optimus zamanla insanlardan daha tutarlı ve hatasız cerrahi işlemler gerçekleştirebilecek"

YAPAY ZEKADA ÜÇ KRİTİK ALAN ÖNE ÇIKTI

Musk, insansı robotların gelişim sürecini üç temel alandaki üstel ilerlemeyle açıkladı. Bu alanları "yapay zeka yazılım kapasitesi, yapay zeka çip performansı ve mekanik hassasiyet" olarak sıraladı.

TESLA’NIN YOL HARİTASINDA OPTİMUS ÖNE ÇIKIYOR

Elon Musk, daha önce yaptığı açıklamalarda Optimus’un 2026 yılında ticari üretime girebileceğini söylemişti. Musk, insansı robotları elektrikli araçlar ve yapay zeka ile birlikte Tesla’nın uzun vadeli stratejisinin merkezine yerleştiriyor.

DOKTORLAR GERÇEKÇİ BULMADI

New York Üniversitesi Grossman Tıp Fakültesi’nden biyoetik uzmanı Arthur Caplan, robotların üç yıl içinde insan cerrahları geçeceği iddiasını gerçekçi bulmadı. Caplan, cerrahinin insan faktörü nedeniyle karmaşık olduğunu ve sonuçların karşılaştırılmasının uzun zaman alacağını söyledi.

"ROBOTİK CERRAHİ BU SEVİYEDE DEĞİL"

Caplan, robotların kalp, beyin, ortopedi ve pediatrik cerrahi gibi alanlarda kısa sürede insanlardan daha iyi olmasının mümkün olmadığını dile getirdi. Bazı ameliyatların yüksek beceri gerektirdiğini ve bunun kolayca programlanamayacağını aktardı.

