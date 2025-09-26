Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Güllü'nün son anlarını yapımcısı anlattı! "Kızıyla eğlenirken balkondan düştü"

Güllü’nün son anlarını yapımcısı anlattı! “Kızıyla eğlenirken balkondan düştü”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Güllü'nün son anlarını yapımcısı anlattı! "Kızıyla eğlenirken balkondan düştü"
Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü’nün Yalova’daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesi müzik dünyasını hüzne boğdu. Ünlü yapımcı Şahin Özer, olaydan yalnızca iki gün önce görüştüğü Güllü’nün son derece neşeli olduğunu belirterek, “Yeni albüm hazırlığı yapıyorduk, mutluluktan ağladı. Bu bir intihar değil, talihsiz bir kazaydı” ifadelerini kullandı.

Türkiye, güne milyonları üzen bir haberle başladı. Arabesk müziğinin sevilen sesi Güllü, hayatını kaybetti. Oğlu acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. 

Yalova Çınarcık’taki evinin balkonundan düştüğü öğrenilen ünlü şarkıcının ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, Güllü ile olay gününden iki gün önce görüşen yapımcısı Şahin Özer, Kanal D’de yayınlanan ve sunuculuğunu Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programında canlı yayına bağlanarak çok önemli açıklamalar yaptı.

“BU BİR KAZA, İNTİHAR DEĞİL”

Ünlü şarkıcı Güllü için "O benim çocuklarımdan biriydi, en vefalı olanıydı" diyen ünlü yapımcı Şahin Özer, iki gün önce telefonla konuştuklarını ve yeni albüm planları yaptıklarını, bu ölümün kesinlikte intihar değil, bir kaza olduğunu söyledi.

Güllü’nün son anlarını yapımcısı anlattı! “Kızıyla eğlenirken balkondan düştü” - 1. Resim

EĞLENİRKEN BALKONDAN DÜŞMÜŞ

O telefon konuşmasında ünlü şarkıcının neşesinin gayet yerinde olduğunu, en kısa zamanda buluşmak üzere vedalaştıklarını aktaran Özer, Güllü’nün dün gece çıkaracakları albüm için seçtikleri şarkıları kızlarıyla beraber dinleyip eğlenirken balkondan düştüğünü anlattı.

“DÜNYA DÖNDÜKÇE GÜLLÜ YAŞAYACAK”

6’ncı kattan düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü için "Hayat doluydu, yeniden birlikte çalışacağımız için çok heyecanlıydı, mutluluktan ağladı. Herkesten rica ediyorum, bu kazayı başka yerlere çekmeyin. Bu kadar neşeli ve hayat dolu olan bir kadının, çocuklarına çok düşkün olan bir annenin intihar etmesi mümkün değil" diyen Şahin Özer acısını paylaştığı sözlerini şöyle tamamladı:

"O çok kıymetli bir sanatçı, milyonların sevdiği bir şarkıcıydı. Çok üzgünüm. Güllü, dünya döndükçe şarkılarıyla yaşamaya devam edecek."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

