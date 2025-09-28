Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Magazin > Güllü'nün ölümünde 'cilalı parke' detayı! Ekipler bile zor yürümüş...

Güllü'nün ölümünde 'cilalı parke' detayı! Ekipler bile zor yürümüş...

- Güncelleme:
Yalova’da evinin camından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümü sonrası yapılan incelemede, düştüğü odadaki parkelerin çok kaygan olduğu ve pencerenin yere yakın olduğu tespit edildi. İnceleme yapan ekiplerin kaymamak için tutunarak hareket ettiği ve çalışmalarını güçlükle tamamladığı öğrenildi.

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, 6’ncı kattaki evinin camından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Güllü’nün düştüğü odadaki parkelerin aşırı derecede kaygan olduğunu tespit etti. Kaymamak için tutunarak hareket eden ekipler, odadaki incelemelerini güçlükle tamamladı.

Sabah'ın haberine göre parkelerin yakın zamanda cilalandığı ve evde bakım ile onarım yapıldığı tahmin edilirken, bu kayganlık durumu soruşturma tutanaklarına da yansıdı.

Ayrıca, şarkıcının düştüğü odadaki pencerenin insan boyuna göre alçak ve yere yakın olduğu belirlendi. Kısa süre önce evine bakım yaptıran Güllü’nün, daire giriş kapısına şifreli kilit taktırdığı da ortaya çıktı.

Güllü'nün 'denge kaybı' yaşadığı bir hafta önce özel bir hastanede muayene olduğu
Güllü'nün 'denge kaybı' yaşadığı bir hafta önce özel bir hastanede muayene olduğu öğrenilmişti.

Yaşama veda eden şarkıcı İstanbul'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü ismin cenaze törenine çok sayıda dostu ve seveni katıldı. 

Tuyan Ülkem ve Tuğberk Yavuz isimli iki çocuğu bulunan Güllü'nün çocukları cenaze töreninde iç acıtan anlar yaşadı. Cenaze töreninde kızı Tuyan Ülkem, yürekleri dağladı.

Anne acısıyla yıkılan kızı Tuyan, babasına sarılıp "Annem gitti baba" diye gözyaşlarına boğuldu. Tuyan'ı babası sakinleştirmeye çalıştı. Baygınlık geçiren Tuyan ve kardeşi Tuğberk Yavuz, annesinin tabutu başından ayrılmadı.

Şarkıcının oğlu annesinin tabutu başında duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze töreninin ardından ise Güllü, Tuzla Mezarlığı'nda defnedildi.

