Türk Hava Kuvvetleri'nden NATO'da gövde gösterisi! Tiger Meet 2025 Tatbikatı’nda boy gösterdiler
Gündem Haberleri / Haber Merkezi
Kaynak: Haber Merkezi- Güncelleme:
Türk Hava Kuvvetleri 18 Eylül – 3 Ekim 2025 tarihleri arasında Portekiz’de düzenlenen NATO Tiger Meet 2025 Tatbikatı’na katılım sağladı. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait üç F-16 uçağı ve 53 personel tatbikatta görev yapıyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri’nin 18 Eylül – 3 Ekim 2025 tarihleri arasında Portekiz’de düzenlenen NATO Tiger Meet 2025 Tatbikatı’na katıldığını açıkladı.
ÜÇ F-16 UÇAĞI VE 53 PERSONEL GÖREV ALIYOR
Bakanlığın açıklamasına göre, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait üç F-16 uçağı ve 53 personel tatbikatta görev yapıyor.
ÇOK SAYIDA MÜTTEFİK KATILDI
Tatbikat; Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Avusturya, Çekya, Fransa, İngiltere, İsviçre, İtalya, İspanya, Polonya, Portekiz, Yunanistan ve NATO unsurlarının katılımıyla icra ediliyor.
Kaynak: Haber MerkeziEditör: Sezer Doğru