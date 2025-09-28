Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Türk Hava Kuvvetleri'nden NATO'da gövde gösterisi! Tiger Meet 2025 Tatbikatı’nda boy gösterdiler

Türk Hava Kuvvetleri'nden NATO'da gövde gösterisi! Tiger Meet 2025 Tatbikatı’nda boy gösterdiler

Kaynak: Haber Merkezi
- Güncelleme:
Türk Hava Kuvvetleri&#039;nden NATO&#039;da gövde gösterisi! Tiger Meet 2025 Tatbikatı’nda boy gösterdiler
Türk Hava Kuvvetleri, NATO, F-16, Portekiz, Haber
Gündem Haberleri  / Haber Merkezi

Türk Hava Kuvvetleri 18 Eylül – 3 Ekim 2025 tarihleri arasında Portekiz’de düzenlenen NATO Tiger Meet 2025 Tatbikatı’na katılım sağladı. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait üç F-16 uçağı ve 53 personel tatbikatta görev yapıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri’nin 18 Eylül – 3 Ekim 2025 tarihleri arasında Portekiz’de düzenlenen NATO Tiger Meet 2025 Tatbikatı’na katıldığını açıkladı.

Türk Hava Kuvvetleri'nden NATO'da gövde gösterisi! Tiger Meet 2025 Tatbikatı’nda boy gösterdiler - 1. Resim

ÜÇ F-16 UÇAĞI VE 53 PERSONEL GÖREV ALIYOR 

Bakanlığın açıklamasına göre, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait üç F-16 uçağı ve 53 personel tatbikatta görev yapıyor.

Türk Hava Kuvvetleri'nden NATO'da gövde gösterisi! Tiger Meet 2025 Tatbikatı’nda boy gösterdiler - 2. Resim

ÇOK SAYIDA MÜTTEFİK KATILDI

Tatbikat; Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Avusturya, Çekya, Fransa, İngiltere, İsviçre, İtalya, İspanya, Polonya, Portekiz, Yunanistan ve NATO unsurlarının katılımıyla icra ediliyor.

Türk Hava Kuvvetleri'nden NATO'da gövde gösterisi! Tiger Meet 2025 Tatbikatı’nda boy gösterdiler - 3. Resim

Kaynak: Haber Merkezi

Süleyman Hurma'dan zehir zemberek açıklamalar: Artık bu lig oynanmaz, durdurunFenerbahçe - Antalyaspor maçı 11'leri belli oldu: Tedesco'dan şaşırtan tercih
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Can Holding soruşturmasında yeni dalga! Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı - GündemTurgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldıBakan Ersoy, İtalya'da WTTC Küresel Zirvesi'ne katıldı: "Gece müzeciliği turizm açısından çok önemli" - GündemBakan Ersoy, WTTC Küresel Zirvesi'ne katıldı!DEM Partili Bakırhan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Karşı duruşlara rağmen 1 yıldır bu sürecin devam etmesi çok değerli - GündemDEM Partili Bakırhan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı!Can Holding soruşturması: Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklandı - GündemCan Holding patronu Kemal Can tutuklandıMehmet Şimşek'ten heyecanlandıran açıklama! Batman Büyükşehir mi olacak? - GündemMehmet Şimşek'ten heyecanlandıran açıklama!Özel kreş ve bakımevlerine devlet desteği geliyor: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı detayları açıkladı - GündemÖzel kreş ve bakımevlerine devlet desteği geliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...