Terör örgütü PKK'nın tüm uzantılarına MSB'den net mesaj: Başta Suriye olmak üzere tüm gruplar karara uymalı 

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "PKK ve iltisaklı tüm gruplar yapılan çağrı ve alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli. Başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir." dedi.

Güçlü bir Türkiye'nin, güçlü şehirlerle mümkün olduğuna dikkati çeken Güler, şunları kaydetti:

"Bizler de Türkiye Yüzyılı hedefiyle başladığımız Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Bayburt'umuzun her alanda daha güçlü bir şehir olması için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Şüphesiz bu kutlu hedefe yürürken terörsüz bir Türkiye de önemli kilometre taşlarından biri olacaktır. Yıllardır enerjimizi ve kaynaklarımızı tüketen terör belasını bitirerek şehirlerimizi kalkındırmak, ülkemizi huzura ve refaha taşımak ve çok daha güçlü bir Türkiye'yi gençlerimize emanet etmek en büyük arzumuzdur. Bunun için de PKK ve iltisaklı tüm gruplar yapılan çağrı ve alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli. Başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir. Bir kez daha hatırlatmak isterim ki başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına ve farklı adlar altında faaliyet göstermesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz."