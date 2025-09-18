Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı! "Senaryoyu da senaristi de gayet iyi biliyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'ne katıldı.

"Tüm imkanlarımızla şehitler tepesini boş bırakmayan o yüce ruhlara layık olma çabasındayız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitlerimizin muazzez hatırasını, gazilerimizi incitecek en ufak bir söze tahammülümüz yoktur." dedi.

Terörün her türlüsüyle etkin şekilde mücadele ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Kimin ne yapmaya çalıştığının farkındayız. Senaryoyu da senaristi de gayet iyi biliyoruz. Bölgeyi istikrarsızlığa hapsetmeye yönelik planlar tutmayacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye hedefine de hep beraber ulaşacaklarını ve yeni bir kardeşlik destanını hep birlikte yazacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Vatanı için, milleti için, bayrağı için toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Allah asil ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin. Tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü de tebrik ediyorum.

Müslümanlar olarak, Allah'ın şu ilahi müjdesine yürekten inanıyoruz. Rabbimiz Kur'an'da şüheda için şöyle buyuruyor: "Onlara ölüler demeyiniz, onlar diridirler. Siz bunun şuurunda değilsiniz."

Şehitlerimizin manevi gölgeleri bugün de bize refakat ediyor, kıyamete kadar da üzerimizden eksik olmayacak. Şehadet şerbeti içerek mertebelerin en yükseğine erişmiş kahramanlara ne yaparsak yapalım şükran borcumuzu ödeyemeyiz. Gazilik payesini kuşanarak bu aziz milletin katında en büyük rütbelerden birine nail olmuş gazilerimize de minnettarlığımızı ifade edemeyiz.

Tüm imkanlarımızla şehitler tepesini boş bırakmayan o yüce ruhlara layık olma çabasındayız. Gaziler Günü vesilesiyle tertiplediğimiz kura törenimiz bunun en somut nişanesidir. Bugünkü törenle bir nebze de olsa şehit ve gazi yakınlarına olan minnet, vefa borcumuzu yerine getirebilmenin memnuniyeti içerisindeyiz.

Şehitlerimizin muazzez hatırasını, gazilerimizi incitecek en ufak bir söze tahammülümüz yoktur. Bu konudaki kararlılık ve hassasiyetimizden şüpheniz olmasın. Derdinizi derdimiz, sevincinizi sevincimiz, sıkıntınızı sıkıntımız olarak görmeyi sürdüreceğiz. Her daim sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz.

"TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜYLE EN ETKİN ŞEKİLDE MÜCADELE ETTİK"

31 yıldır bir fiil sizlerin ve aziz milletimin huzurundayız. Bu süreçte çok ağır bedeller ödedik. Çok zorlu günlerden geçtik. Bu vatanı muhafaza ve müdafaa etmek için ne gerekiyorsa yaptık. Terörün her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele ettik. Yol arkadaşlığımıza, beraberliğimize pusu kuranların planlarını yırtıp attık. İçerden ve dışardan gelen çeşitli saldırıya rağmen vatanımıza namahrem ellerin değmesine izin vermedik.

Şehitlerimizin kabirleri, emperyalistlerin taşeronluğunu üstlenen odaklara karşı kazılmış bir siperdir. O siperler hiçbir zaman aşılmadı, aşılmayacaktır. 1000 yıldır ateşle imtihan olduğumuz bu topraklarda bugün de özgürce var olma mücadelesi veriyoruz. Başında Gazze kasabı Netanyahu'nun bulunduğu katliam şebekesi her gün bir ülkeye saldırarak zalimlikte sınır tanımıyor. 23 aydır gerçekleştirilen bu soykırıma en güçlü tepki yine Türkiye Cumhuriyeti'nden yükseliyor. Türkiye'nin mazlumlara umut aşılayan bu duruşunun zalimleri ve destekçilerini rahatsız ettiğini hepimiz görebiliyoruz. Artık bunu gizleme gereği bile duymuyorlar.

"SENARYOYU DA SENARİSTİ DE GAYET İYİ BİLİYORUZ"

Birileri güya bize laf atıyor. Oysa biz, bize sataşanların daha 2-3 nesil önce geldiği topraklarda yüzyıllar boyunca hüküm sürdük. Bayrağımızın dalgalandığı her yere sadece huzuru ve barışı götürdük. Biz bu coğrafyada ne misafiriz, ne de işgalciyiz. Unutmayın, biz bu coğrafyada ev sahibiyiz. 1000 yıldır buradayız. İnşallah kıyamete kadar da yine burada olacağız. Kimin ne yapmaya çalıştığının farkındayız. Senaryoyu da senaristi de gayet iyi biliyoruz. Bölgeyi istikrarsızlığa hapsetmeye yönelik planlar tutmayacak. Her türlü oyunu bozacak, her türlü senaryoyu yırtıp atacak kudrete sahibiz.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE BERABER ULAŞACAĞIZ"

Tahriklere kapılmadan serinkanlılık içinde kutlu yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. 86 milyon olarak ebedi kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılarak oyunları bir defa daha bozacağız. Biti etnik köken, mezhep, hayat tarzı üzerinden bölmeye çalışanlara inat, birbirimize sarılacağız, birbirimize güveneceğiz. Biz unutmayın, Türk'üyle, Kürt'üyle, Lazı'yla bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız. Ümitli, sabırlı, sağlam ve samimi adımlarla ilerlediğimiz Senaryoyu da senaristi de gayet iyi biliyoruz. İşte o zaman şehitlerimiz de bize ebedi alemden dualarını yansıtacaktır. "