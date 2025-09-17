Erdoğan'dan Netanyahu'ya Kudüs cevabı: Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı belki de hiç geçmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Programda gündeme ilişkin konulara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası siyasetin giderek öngörülemez bir hal aldığına dikkat çekti.

Türkiye'nin dost ve müttefikleri için kara gün dostu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir tahrik bizi hedeflerimize ulaşmaktan alıkoymayacaktır. Tuzağa düşmeyiz, provokasyona gelmeyiz, mikrofon ve klavye kabadayılarının kuru tehditlerine prim vermeyiz." diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisine "Kudüs sizin şehriniz değil, her zaman bizim olacak, bir daha bölünmeyecek" sözlerine de cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs-ü Şerif'i namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz. Biliyorum, Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı belki de hiç geçmeyecek. İBB Başkanlığımızda bundan 27 yıl önce ortaya koyduğumuz tavrı belki de hiçbir zaman unutmayacaklar." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Yerleşkenin milletimize ve devletimize hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Dünyanın dört bir yanında devletimizi başarıyla temsil eden diplomatlarımıza sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum.

Dışişleri Bakanlığımızın Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki binası 1988 yılından beri kurumumuza hizmet veriyordu. Ancak bu bina, bakanlığımızın son yıllarda genişleyen vizyonuna, artan ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz kalıyordu. Nasip bugüneymiş. Sonunda içimize sinen bir projeyle bu ihtiyacı gideriyoruz.

Bakanlığımızın yeni yerleşkesi toplam 548 bin metrekare büyüklüğünde bir arsa üzerinde konumlanıyor. Eskişehir yolu ile Bağlıca bulvarının kesişim noktasında inşa edilecek binamız, çevredeki diğer kamu kurumlarına da yakın olacak. Yerleşke günlük 6 bin kişiye hizmet verecek kapasiteyle tasarlandı.

"BU PROJE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞIMIZIN GURUR TABLOSU OLACAK"

Yerleşke, 360 bin metrekarelik yeşil alanı ve 146 bin metrekare büyüklüğündeki sert zemin düzenlemesiyle herkesin rahat edeceği bir yapı olarak şehrimize değer kazandıracak. Mimarideki biçim işlevi takip eder ilkesine bu projede, biçim gücü ifade eder anlayışını da ekledik. Böylece başkent Ankara'ya yeni bir siluet kazandırmayı hedefledik. Her bakımdan iftihar verici bir projeyi bakanlığımıza kazandıracak olmaktan mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Yerleşke Türk diplomasisinin hafızasını, bugününü ve geleceğini aynı çatı altında buluşturacak. Bu proje Dışişleri Bakanlığımızın gurur tablosu olacaktır.

"ULUSLARARASI SİYASET ÖNGÖRÜLMEZ BİR HAL ALDI"

Uluslararası siyaset giderek daha öngörülmez bir hal alıyor. İçinde bulunduğumuz bölgede her sabah gözlerimizi yeni bir krize açıyoruz. Tüm bu krizleri, çatışmaları milletimizin menfaatlerine halel getirmeden başarıyla yönetmenin gayretindeyiz. Gerektiğinde sesimizi yükseltiyor, gerektiğinde çatışan tarafları aynı masa etrafında buluşturuyoruz. Gerektiğinde mekik diplomasisiyle krizleri büyümeden çözmeye çalışıyoruz. Kimi zaman yumuşak gücümüzü, kimi zaman sert güç yeteneklerimizi kullanarak gelişmeleri ülkemizin lehine çeviriyoruz.

"TÜRKİYE MÜTTEFİKLERİ İÇİN KARA GÜN DOSTUDUR"

Türkiye güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir dünyaya inanmakta ve mücadelesini vermektedir. Dünya 5'ten büyüktür tespitimiz bu mücadelenin küresel ölçekte sembolü haline dönüşmüştür. Türkiye aynı zamanda dost ve müttefikleri için kara gün dostu bir ülkedir.

"MİKROFON VE KLAVYE KABADAYILARININ KURU TEHDİTLERİNE PRİM VERMEYİZ"

Biz hedeflerimize kilitlenmiş durumdayız. Bugün Türkiye hem içeride hem bölgesinde kendi oyununu kurma, kimin ne dediğine bakmadan uygulama kudretine sahip bir ülkedir. Tıpkı usta bir satranç oyuncusu gibi her hamlemizi planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Hiçbir tahrik bizi hedeflerimize ulaşmaktan alıkoymayacaktır. Tuzağa düşmeyiz, provokasyona gelmeyiz, mikrofon ve klavye kabadayılarının kuru tehditlerine prim vermeyiz. Diplomasinin dili nezakettir. Türkiye'nin dış siyaseti barış odaklıdır. Bu demek değildir ki haksızlıklar karşısında sineceğiz, geri adım atacağız.

"HİTLER ÖZENTİSİ TİPLERİN KUYRUK ACISI BELKİ DE HİÇ GEÇMEYECEK"

Biz zulme ve zalime boyun eğmeyiz. İsrail'in vahşi saldırıları altında hayatta kalma mücadelesi veren Gazzeli mazlumların yanında olmamızı kimse engelleyemez. İsrail haydutluğunun hedefi olan tüm kardeşlerimizle dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz. Terör ve katliam bir akıl kilitlenmesidir. Asırlarca İslamın bayraktarlığını üstlenen bir milletin evladı olarak 400 yıl Kudüs'e hizmetkarlık yapmanın şerefini yaşadık. Netanyahu bunu bilmez. Belki öğrenir. Bu övülmüş şehri tüm inanç mensupları için bir barış ve esenlik yurdu haline biz getirdik. Kudüs bizimle birlikte İslam aleminin ortak davası ve ortak mirasıdır. Kudüs-ü Şerif'i namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz. Biliyorum, Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı belki de hiç geçmeyecek. İBB Başkanlığımızda bundan 27 yıl önce ortaya koyduğumuz tavrı belki de hiçbir zaman unutmayacaklar. Varsın onlar öfke nöbetleri geçirmeye devam etsin. Biz Müslümanlar olarak Doğu Kudüs'teki haklarımızdan tek bir adım geri atmayacağız. Kudüs'ün tekrar barış, huzur ve güven şehri olması için mücadelemiz devam edecek."