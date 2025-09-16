AK Parti'den, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine sert tepki: Bu ifadeler yok hükmündedir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, bir konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasına sert tepki gösterdi.

Sözcü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Soykırım şebekesinin başkanı Netanyahu’nun Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir. Netanyahu’nun, insanlığın ortak değeri Kudüs’ü kendi mülkü zanneden hezeyanları, insanlığın tüm değerlerine düşmanlık ifade ediyor. Bu sözler insanlık düşmanı fanatizmin insanlara ve değerlere dönük soykırımcılığının yeni bir suçunu teşkil ediyor... İnsanlık, bu şebekenin tehdidi altındadır. Bunlara verilecek cevabın insanlık ittifakının cevabı olması gerekir."