Netanyahu'dan dünyaya tehdit! Telefonlar, domatesler ve ilaçlar hepsi İsrail'in parçası...

ABD’nin 50 eyaletini temsilen 250 meclis üyesinden oluşan heyet, İsrail’i ziyaret etti. “50 Ülke - Bir İsrail” etkinliğinde İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar ve Başbakan Binyamin Netanyahu, Amerikan delegasyon üyelerine hitap etti.

"Elinizdeki telefon, içtiğiniz ilaçlar İsrail'in bir parçası"

Netanyahu, konuşmasında ABD’li gazeteciye, “Cep telefonunuz var mı? Elinizde tuttuğunuz telefonlar, içtiğiniz ilaçlar İsrail’in bir parçası” ifadelerini kullandı. Başbakan Netanyahu, “Biliyor muydunuz? Telefonların, ilaçların, gıdanın çoğu bizden. Çeri domatesi yiyor musunuz? Onların nerede üretildiğini biliyor musunuz?” dedi.

Netanyahu ayrıca, İsrail’in ABD ile paylaştığı silah sistemlerini övdü ve “Bizim ABD ordusuna olan katkımız İsrail için hem dün hem de bugün çok mühim. İsrail’in bir parçasını elinizde tutuyorsunuz şu an” ifadelerini kullandı.

TELEFONLARI PATLATMIŞLARDI

Geçen yıl eylül ayında İsrail, Lübnan’da Hizbullah üyelerinin taşıdığı çağrı cihazlarına siber saldırı düzenleyerek aynı anda patlatmış, saldırıda yaklaşık 3 bin kişi yaralanmıştı. O dönemde ABD’ye ait bir elektronik muharebe uçağının Doğu Akdeniz’de Lübnan hava sahası sınırında uçtuğu ve saldırıda kilit rol oynadığı belirtilmişti.