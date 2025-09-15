İsrail basınından Netanyahu’ya uyarı: Türkiye’ye saldırı ciddi hata olur

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Netanyahu, Hamas üzerinden imalı bir şekilde Türkiye’yi tehdit ederken ülke basını Gazze Kasabı’nı uyardı. Gazeteler “Türklere saldırmak gibi bir hataya düşmeyelim, bedeli ağır olur” diye yazdı.

Katar’ın başkenti Doha’da üst düzey Hamas yetkililerinin saldırıya uğramasının ardından Siyonist yönetimden peş peşe yapılan açıklamalarda “Hamas’a ulaşamayacakları yer olmadığı” ve grubu “her yerde hedef alacakları” dile getirildi.

İsrail’in Maariv gazetesi, bu açıklamalar sonrasında “Aynı saldırı Ankara’da yapılabilir miydi?” sorusunu gündeme getirdi.

"CİDDİ BİR HATA OLUR"

Tel Aviv yönetiminin Türkiye ile askerî bir çatışmaya girmesi ihtimaline ilişkin kapsamlı bir analiz yayımlayan gazete, Ankara ile karşı karşıya gelmenin ciddi bir hata olacağına dikkat çekti. Analizde, Katar’da gerçekleştirilen saldırıların Türkiye topraklarında yapılmasının çok daha zor olacağına dikkat çekildi.

Türkiye’nin askerî ve ekonomik anlamda İsrail’den daha büyük ve daha güçlü olduğu kaydedildi.

Türkiye’ye yönelik askerî provokasyonların İsrail açısından geri dönülemez hatalara yol açabileceğini vurgulayan gazete, Tel Aviv’in sabırlı ve kontrollü bir dış politika izlemesinin zorunlu olduğunu bildirdi.

