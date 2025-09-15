Savunma uzmanından 'Barak MX' sözleri: İsrail’in Rum’a verdiği füzeler bizi korkutmaz
İsrail'in Barak MX hava savunma sistemlerini gizlice GKRY’ye konuşlandırması tepki çekerken, uzmanlar Türkiye’nin bu durumu lehine çevirebileceğini belirtiyor. KKTC’ye kurulacak yeni üsler ve katmanlı savunma sistemleriyle bölgesel caydırıcılığın artırılması öneriliyor.
YEŞİM ERASLAN ANKARA - İsrail’in Barak MX hava savunma sistemlerinin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) halktan gizlenerek adanın iç kesimlerine taşınması Rum muhalefetinin “İsrail, Güney Kıbrıs’ı fiilen işgal ediyor!” tepkisine neden olurken, uzmanlar Türkiye’nin durumu fırsata çevirebileceğine dikkat çekti.
Savunma Uzmanı Turan Oğuz, 3B AESA radarı olan sistemin 3 tip füzesinin bulunduğunu, Barak MR’ın 35, Barak LR’ın 70, Barak ER’ın da 150 kilometre menzili olduğunu ifade etti. Sistemin hedeflerinin savaş uçağı, helikopter, seyir füzesi, İHA gibi sistemler olduğuna dikkat çeken Oğuz, Barak MX’in genel anlamda endişe edilecek bir sistem olmadığına işaret etti.
Sistemin füzelerinin tehlikeli olmadığının altını çizen Oğuz, “Türkiye’nin elindeki imkânlar ile bir savaş durumunda bu sistemler çok kısa sürede imha edilebilir. Önemli olan, barış zamanında azami 475 kilometreye varan radar menzili ile İsrail’e ve diğer dost olmayan ülkelere Türkiye hakkında veri sağlama potansiyeli” dedi.
TÜRKİYE DURUMU FIRSATA ÇEVİREBİLİR
Oğuz, Türkiye’nin Rum kesiminin bu adımı fırsata çevirebileceğini belirterek, şunları kaydetti:
Türkiye, adadaki Türk ve KKTC vatandaşlarını, Türk askerlerini, Türk üslerini, Türk uçar unsurlarını ve diğer her türlü Türk ve KKTC varlığını korumak için acilen adaya yeni üsler kurmalı, katmanlı savunma ve taarruz sistemleri göndermeli. Kurulacak sistemler hem tüm GKRY silahlarını etkisiz hâle getirebilmeli hem de tedarikçisini tehdit edebilmeli. KKTC’de çok kısa, kısa, orta ve uzun menzilli hava sistemleri kurulabilir. Bunların yanı sıra bölgesel balistik füze savunma sistemleri olmalı.
Sadece ada için değil tüm İsrail, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan gelebilecek tehditleri de kapsayacak şekilde planlanmalı. Kamikaze ve anti droneler, lazer silahları ile elektronik harp sistemleri olmalı. Savaş durumunda GKRY’nin tüm hava savunma sistemlerini ve ona ait altyapıyı 4-8 saat, tüm kritik askerî altyapısını 24-48 saat içinde yok edebilecek sayı ve tiplerde roket ve topçu sistemleri de sisteme dâhil edilmeli. Tüm bunlarda sadece ada için değil tüm İsrail, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’yı da kapsayacak şekilde yapılmalı. Yakın gelecekte de tüm hava savunma sistemleri Çelik Kubbe’ye içinde yer almalı.