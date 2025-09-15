Savunma uzmanından 'Barak MX' sözleri: İsrail’in Rum’a verdiği füzeler bizi korkutmaz

YEŞİM ERASLAN ANKARA - İsrail’in Barak MX hava savunma sistemlerinin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) halktan gizlenerek adanın iç kesimlerine taşınması Rum muhalefetinin “İsrail, Güney Kıbrıs’ı fiilen işgal ediyor!” tepkisine neden olurken, uzmanlar Türkiye’nin durumu fırsata çevirebileceğine dikkat çekti.

Savunma Uzmanı Turan Oğuz, 3B AESA radarı olan sistemin 3 tip füzesinin bulunduğunu, Barak MR’ın 35, Barak LR’ın 70, Barak ER’ın da 150 kilometre menzili olduğunu ifade etti. Sistemin hedeflerinin savaş uçağı, helikopter, seyir füzesi, İHA gibi sistemler olduğuna dikkat çeken Oğuz, Barak MX’in genel anlamda endişe edilecek bir sistem olmadığına işaret etti.

Sistemin füzelerinin tehlikeli olmadığının altını çizen Oğuz, “Türkiye’nin elindeki imkânlar ile bir savaş durumunda bu sistemler çok kısa sürede imha edilebilir. Önemli olan, barış zamanında azami 475 kilometreye varan radar menzili ile İsrail’e ve diğer dost olmayan ülkelere Türkiye hakkında veri sağlama potansiyeli” dedi.

TÜRKİYE DURUMU FIRSATA ÇEVİREBİLİR

Oğuz, Türkiye’nin Rum kesiminin bu adımı fırsata çevirebileceğini belirterek, şunları kaydetti: