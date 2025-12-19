Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, Süper Lig’in 17. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti ve Galatasaray maçının ardından yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasındaki Kocaelispor, Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım, 2-1'lik skorla kazandı.

Kocaelispor, Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından çıktığı 6 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

24. dakikada Kocaelispor öne geçti. Churlinov'un sol köşeden kullandığı korner atışında kaleci Abdullah Yiğiter topu elinden kaçırdı. Smolcic önüne düşen meşin yuvarlağı tek vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.

32. dakikada Hesap.com Antalyaspor beraberliği yakaladı. Ramzi Safuri'nin sağ kenar çizgisine yakın bir noktadan ortasına hareketlenen Giannetti, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 1-1.

37. dakikada ev sahibi takım tekrar öne geçti. Keita'nın ara pasında altıpas içinde topla buluşan Tayfur Bingöl, düzgün bir vuruşla kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Diğer yandan, Kocaelispor Başkanı Recep Durul karşılaşma öncesi Hesap.com Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin'e çiçek takdim etti. İkili daha sonra tribünleri gezerek taraftarları selamladı.

Maraton tribününde İstanbul Çekmeköy'de bir adrese 8 Aralık’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Emre Albayrak'ın büyük bir posteri açıldı.

60. dakikada Agyei'nin sağ korner çizgisine yakın bir noktadan ortasında, altıpas içinde yükselen Churlinov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağ direğine çarparak oyuna döndü.

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında başka pozisyon olmadı ve mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

