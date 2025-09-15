İsrail, Yunan limanlarını katliam için kullanıyor! Akdeniz'de kanlı iş birliği

AKİF BÜLBÜL / ANKARA - Filistin ve Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve insani yardım götürmek için bölgeye giden gemilere yapılan saldırı ve ablukanın altında İsrail ile Yunanistan’ın kanlı iş birliği yatıyor.

Gazze’deki Filistinlilere soykırım uygulayan İsrail tüm dünyanın tepkisini çekerken, Yunanistan ise kendi halkını da kızdıracak şekilde eli kanlı Siyonist yönetime yardım ve yataklık yapıyor. Soykırım sırasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden (GKRY) de faydalanan İsrail, son olarak Gazze’deki ablukayı delmek üzere hazırlanan Küresel Sumud Filosu’na saldırmıştı. 9 Eylül’de Tunus’un Sidi Bou Said limanında demirlemiş olan filonun ana gemisine, İHA (drone) saldırısı gerçekleşmiş, bir gün sonra aynı filo içerisindeki başka bir gemiye de İHA ile başka bir saldırı yapılmıştı. Ne tesadüf ki tüm dünyanın tepkisini çeken İsrail’in bu saldırıları yaptığı tarihlerde İsrail gemileri Yunan limanlarını ziyaret etmek üzere bölgedeydi.

GİRİT ADASI İSRAİL ÜSSÜ GİBİ

Edinilen bilgiye göre; son günlerde İsrail’e ait savaş gemileri sık sık Yunanistan’ın kontrolündeki Girit adasına gelmeye başladı. Hatta İsrail gemisi NAHSON, Rodos adasına da gitti. Sıklaşan bu ziyaretlerin sebebinin Küresel Sumud Filosu’nu izlemek olduğunu değerlendiren, bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden kaynaklar, tam da İsrail gemilerinin Girit Adası’na yönelik hareketliliğinin arttığı sırada Sumud Filosunun hedef alındığına dikkat çekiyor. Hâl böyle olunca akıllara da “Saldırılar Yunanistan’ın Girit adasını ziyaret eden İsrail gemilerinden mi yapıldı?” sorusu geliyor. Kaynaklar, bu soruya ilişkin “Eğer öyle olduysa İsrail savaş gemilerinden havalanan bomba yüklü İHA’lardan Yunanistan’ın haberinin olmaması imkânsız olduğuna göre, bu konuda iki ülkenin koordineli hareket ettiği yani iş birliği yaptığı ortaya çıkmış olur” değerlendirmesinde bulunuyor.

Diğer yandan Akdeniz’de başka limanlara girmesine izin verilmeyen İsrail gemilerinin, Sumud Filosu’nu takip ederken yine Yunan limanlarını kullanması öngörülüyor. İsrail’in yeni saldırıları bu limanları kullanan gemiler vasıtasıyla geçekleştirmesinin de büyük ihtimal dahilinde olduğuna dikkat çekiliyor.

YUNAN HALKI TEPKİ GÖSTEREBİLİR

44 ülkeden yaklaşık 1000 aktivistin bir araya gelmesiyle oluşturulan Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırılara Yunanistan’ın göz yummuş olmasının; önce kendi halkının sonra da birçok ülkenin tepkisine sebep olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca İsrail’in yaptığı soykırım ve trajedi nedeniyle Avrupa Birliği dâhil tüm Avrupa ülkelerinin tepki göstermesine ve yaptırım uygulamasına rağmen özellikle Yunanistan ve GKRY’nin İsrail’e yardım etmesi, soykırıma destek ve katkı sağlamasını Yunan halkının kabul etmeyerek tepki göstermesi bekleniyor.

İsrail ile birlikte suçüstü yakalanan Yunanistan’ın, bundan sonra İsrail savaş gemilerini Girit’te ağırlamaya devam edip etmeyeceği merak ediliyor. İsrail’in son saldırılarının ardından; mayıs ayında Malta’da drone saldırısına uğrayan “VİCDAN isimli gemiye de İsrail mi saldırdı?” sorusu akla geldi.