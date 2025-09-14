Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > Yunanistan'ın işgal hayaline Türkiye'den tokat gibi cevap: İki ulus arasında düşmanlık tohumu ekme!

Yunanistan'ın işgal hayaline Türkiye'den tokat gibi cevap: İki ulus arasında düşmanlık tohumu ekme!

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim yeniden yükseldi. Dışişleri Bakanlığı, Atina’da 14 Eylül’de düzenlenen etkinliklerde Anadolu’nun işgali dönemine yönelik dile getirilen ifadeleri “asılsız” ve “küstah” olarak nitelendirdi. Ankara’dan yapılan yazılı açıklamada, bu söylemlerin “tarihi gerçeklerle çeliştiği” vurgulanarak Yunan yetkililere “iki ulus arasında düşmanlık tohumları ekmekten vazgeçin” çağrısı yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’da 14 Eylül’de düzenlenen etkinliklerde dile getirilen iddialara sert tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yunan makamlarının Anadolu’ya yönelik işgal dönemiyle ilgili ifadelerinin “asılsız” ve “küstah” olduğu görüşü paylaşıldı.

'TARİHİ GERÇEKLERLE ÇELİŞİYOR'

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Yunan makamlarının, Yunanistan’ın Anadolu’yu işgal ve istila çabası içinde olduğu döneme ilişkin asılsız iddiaların sözde yıl dönümü bahanesiyle yaptığı mesnetsiz ve küstah açıklamaları reddediyoruz. Bu beyanlar, tarihi gerçeklerle ve iki ülke arasındaki dostane ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan çabalarla çelişmektedir.”

'DÜŞMANLIK GİRİŞİMLERİNDEN VAZGEÇİN'

Açıklamada, Yunan yetkililere çağrıda bulunularak şu ifadeler kullanıldı:

“Yunan yetkililerini iç siyasi saiklerle hareket etmekten ve iki ulus arasında düşmanlık doğurmayı hedefleyen girişimlerde bulunmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz.”

14 EYLÜL KUTLAMASI NEDİR?

Yunanistan’da 14 Eylül, sözde “Küçük Asya Felaketi ve Yunanlıların Soykırımı Ulusal Anma Günü” olarak kutlanıyor.

Yunanistan'da bazı belediye başkanları, “Anatoli adı geçmişin acılarını ve yeni bir başlangıcın umudunu temsil ediyor” açıklamasını yaptı.

1922’de Anadolu’daki savaşın ardından yaşanan göç ve nüfus mübadelesi, Yunanistan’da her yıl bu tarihte törenlerle hatırlatılıyor.

Kaynak: Dış Haberler

